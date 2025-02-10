Vali Aygöl, Depremzedeyi Ziyaret Etti - Son Dakika
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Vali Aygöl, Depremzedeyi Ziyaret Etti

Vali Aygöl, Depremzedeyi Ziyaret Etti

Bilecik Valisi, Hatay'dan gelen depremzede Adil Kenziman'ı atölyesinde ziyaret ederek destek verdi.

10.02.2025 11:07
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, beraberinde Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu ile birlikte, 6 Şubat Depremleri sonrası Hatay'dan Bilecik'e gelen depremzede Adil Kenziman'ı çalıştığı mobilya atölyesinde ziyaret etti.

Depremin ardından ailesiyle birlikte Bilecik'e gelen Kenziman, eşi ve ablası ile hayatını yeniden kurmaya çalışıyor. Aileye destek olmak isteyen tanıdıkları, kendi evlerini Kenziman ailesine vererek kendileri kiraya çıktı. Bu örnek dayanışma karşısında duygularını dile getiren Vali Aygöl, "Milletimizin fedakarlığı ve birlik ruhu her zaman en büyük gücümüz olmuştur. Depremin yaralarını sarmak için devlet ve millet el ele verdik, kimseyi yalnız bırakmadık. Adil Bey ve ailesi gibi nice vatandaşımız, hayata yeniden tutunmak için mücadele ediyor. Biz de devlet olarak onların yanında olmaya, her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Hiçbir vatandaşımız sahipsiz değil, yalnız değil. Gerek sosyal yardımlar gerekse istihdam imkanlarıyla depremzede ailelerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz" dedi.

"Tüm devlet büyüklerimize ilgilerinden dolayı minnettarız"

Adil Kenziman, Bilecik halkının ve yetkililerin kendilerine gösterdiği ilgi ve destekten dolayı duyduğu minnettarlığı dile getirerek, "Deprem sonrası çok zor günler geçirdik ama Bilecik'e geldiğimizden beri kendimizi yalnız hissetmedik. Bizi bağırlarına basan, yardım elini uzatan herkese teşekkür ediyorum. Devletimiz bizi asla yalnız bırakmadı. Bıraktı dersek yalan söylemiş oluruz. Bütün ihtiyaçlarımızı karşıladılar. Tüm devlet büyüklerimize ilgilerinden dolayı minnettarız. Burada yeni bir hayat kurmaya çalışıyoruz ve biliyoruz ki yalnız değiliz" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vali Aygöl, Depremzedeyi Ziyaret Etti - Son Dakika

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