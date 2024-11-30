Bilecik Valisi Şefik Aygöl, AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik'in kayınpederinin cenaze törenine katıldı.
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde yaşayan AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik'in kayınpederinin Fuat Aydınlı hayatını kaybetti. Fuat Aydınlı'ın cenazesi ilçeye bağlı Karaağaç Köyü'nde kılınan cenaze namazın ardından köy mezarlığına defnedildi. Acı gününde Çelik'i yakınları ve dostları yalnız bırakmadı. Vali Aygöl, Milletvekili Çelik'e başsağlığı dileyerek, "Merhuma Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyoruz" dedi. - BİLECİK
Son Dakika › Yerel › Vali Aygöl, Milletvekili Çelik’in Acısını Paylaştı - Son Dakika
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