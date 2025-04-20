Vali Aygöl, Pazaryeri Halk Kütüphanesi\'nin açılış törenine katıldı

Pazaryeri ilçesine yeni kazandırılan Halk Kütüphanesi'nde incelemelerde bulunan Bilecik Valisi Şefik Aygöl, ilçenin sanayi şehri olma yolunda önemli adımlar attığını ve kamu hizmetlerinin niteliğinin arttığını belirtti.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Pazaryeri Halk Kütüphanesi'nin açılış törenine katıldı. Vali Aygöl, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) Yurdu, yüzme havuzu ve kapalı spor salonu gibi tamamlanarak halkın hizmetine sunulan kamu yatırımlarını yerinde inceledi. Ziyareti sırasında önemli açıklamalarda bulunan Vali Aygöl, ilçe halkının yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların süreceğini vurguladı. İlçedeki en önemli sorunlardan biri olan konut ihtiyacına da dikkat çeken Vali Aygöl, bu konuda çözüm üretmek adına çalışmaların hız kazanacağını dile getirip belediye başkanına büyük bir yük düştüğünü ifade etti.

"Pazaryeri sanayi şehri olma konusunda çok önemli yol alıyor"

Vali Aygöl, yapmış olduğu açıklamada, "Pazaryeri ilçemiz anlatıldığında doğasıyla, belki kültürü ile tarımıyla çok ön planda. Ancak yeni dönemde biz Bilecik'i ifade edince özellikle sanayi şehri, bir tarım şehri diyoruz. Pazaryeri tarım konusunun başında yer alıyor. Ancak sanayi şehri olma konusunda da çok önemli yol alıyor. Geldiğimizde koca koca fabrikaları görmeye başladık. Muhakkak arkadaşlarımız ifade etmişlerdir, burada ihtisas OSB'nin de kararı çıktı. İnşallah belediye başkanımıza da büyük bir yük düşüyor. Bol bol bize bina yaptırmalı ev yaptırmalı, çünkü gelip burada çalışacak insanlar yer arıyacak. İlçemiz şehrimizin en güzel bölgelerinde yer alıyor ama en önemli ilçeler arasına girmede ciddi bir yol alıyor. Ben bu husustan dolayı katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Bilecik'te 3 aylık dönem içerisinde bile 577 milyonluk bir yatırım yapılmış"

Konuşmasının devamında, 6 Şubat'tan sonra dünyanın belki hiçbir döneminde görülmemiş bir yıkım yaşandığına ve bütçelerinin 3'te 1'ini doğrudan hiç dokunmadan oraya gönderdiklerinden bahseden Vali Aygöl, "Diğer bütçenin kalan tarafında her bakanlık kendi bütçesinin yüzde 50'sini oraya aktarıyor. Ona rağmen dün koordinasyon toplantısında da ifade ettim, 3 aylık dönem içerisinde bile Bilecik'te 577 milyonluk bir yatırım yapılmış. Bu en zor dönemde dahi Bilecik Valisi olarak şunu ifade etmek istiyorum ki; hiçbir işimizde, hiçbir konumuzda para problemi yaşamadık. Paraya bahane bulan anlayış varsa kesinlikle ufuk, gayret problemi vardır. Ufkumuzu, gayretimizi ortaya koyduktan sonra ülkemizde Cumhurbaşkanımızın himayesinde bu krizlere rağmen bu problem yaşanmadı. Yaşanmadığı gibi malumunuz, bu depremden dolayı bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayınlandı. Tasarruf tedbirleri. Biz bu tasarrufta problem yaşamadık. Yani hangi alanda istesek hizmetlerimizi aldık. Biraz önce kaymakamımızın ifade ettiği hususlar 1 sene, 1 buçuk senede hizmete girdi. Bu kriz döneminde dahi bunu yapan bir ülke konumundayız" ifadelerini kullandı.

Vali Aygöl konuşmasının sonunda, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bu hizmetleri sağlayan bakanlara, siyasetçilere ve yerelde bu hizmeti yapan mesai arkadaşlarına şükranlarını arz ettiğini belirtti. - BİLECİK