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Vali Ayhan: "Devletimiz ve milletimiz insanı merkeze alan bir yönetim anlayışını tercih etmiştir" - Son Dakika

Vali Ayhan: "Devletimiz ve milletimiz insanı merkeze alan bir yönetim anlayışını tercih etmiştir"

10.12.2021 13:25

Vali Ayhan: "Devletimiz ve milletimiz insanı merkeze alan bir yönetim anlayışını tercih etmiştir"SİVAS 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü programında konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, devletin ve milletin insanı merkeze alan bir yönetim anlayışını tercih ettiğini söyledi.

Vali Ayhan: "Devletimiz ve milletimiz insanı merkeze alan bir yönetim anlayışını tercih etmiştir"

SİVAS 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü programında konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, devletin ve milletin insanı merkeze alan bir yönetim anlayışını tercih ettiğini söyledi.

Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde düzenlenen programa Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Turan Topgül, Sivas İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay, Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Program sonunda İnsan Hakları Günü için resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödül verildi.

Programda konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, "10 Aralık 1948 yılında Birleşmiş Milletler tarafından insanların yaşama ve koruma talebini taşıma amacı doğrultusunda onlara çeşitli hak ve özgürlükler tanıyan insan hakları evrensel beyannamesi kabul edilmiştir. Şimdi bu cümleye baktığımız zaman böyle bir lütuf, bir ikram da bulunulmuş gibi bir kavram var. Bizim inancımızın, İslamiyet'in özü olan insanların namusunu, izzetini, şerefini, yaşama hakkını, mülkiyet hakkını korumak konusundaki kavramlara bakarsan aslında çok aciz kalıyor. Devletimiz ve milletimiz insanı merkeze alan bir yönetim anlayışını tercih etmiştir. Şimdi bu evrensel beyannameye baktığımızda şu modern dünyada, küresel dünyada bebeklerin halini görünce de çokta inandırıcı olmadığını görüyoruz. Peki, neden onların insan hakları gününü biz böyle toplandık kutluyoruz? Bu hakikatleri ve gerçekleri, yaptıklarının tezat olduğunu yüzlerine vurmak içindir. Bu bilinçte olduklarını düşünmekteyim." dedi.

"Batı medeniyeti bu kavramların arkasına sığınıyor"

Vali Ayhan, "İl milli eğitim müdürlüğümüze böyle güzel bir program icra etmiş kendilerine teşekkür ediyorum. En azından dünyada bugünün anlamına, ruhuna, inancımızın ve örfümüzün gereği olan insanın yaşama hakkı, mülkiyet hakkı, iffeti, izzeti, namusu, haysiyetinin, korunması gerektiği hususunu 365 gün içerisinde bugün de insanlığa haykırılıyor ama yaptıklarıyla uygulamalarının ters orantılı olduğunu göstermek içindir. Tek dişi kalmış canavar diyoruz ya, bu batı medeniyetinin bu kavramlar arkasına sığınarak nasıl insan hakları ihlali yaptıklarını da hepimiz görüyoruz" diye konuştu.

Vali Ayhan: Devletimiz ve milletimiz insanı merkeze alan bir yönetim anlayışını tercih etmiştir
Vali Ayhan: Devletimiz ve milletimiz insanı merkeze alan bir yönetim anlayışını tercih etmiştir
Vali Ayhan: Devletimiz ve milletimiz insanı merkeze alan bir yönetim anlayışını tercih etmiştir
Vali Ayhan: Devletimiz ve milletimiz insanı merkeze alan bir yönetim anlayışını tercih etmiştir
Vali Ayhan: Devletimiz ve milletimiz insanı merkeze alan bir yönetim anlayışını tercih etmiştir
Vali Ayhan: Devletimiz ve milletimiz insanı merkeze alan bir yönetim anlayışını tercih etmiştir

İnsan Hakları Günü, İnsan Hakları, 10 Aralık, Sivas, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Ayhan: 'Devletimiz ve milletimiz insanı merkeze alan bir yönetim anlayışını tercih etmiştir' - Son Dakika


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