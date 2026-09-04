Vali Baruş, Kızılay Erzurum Şubesi'nde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı
Erzurum Valisi Aydın Baruş, Türk Kızılay Erzurum Şubesi'ni ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Şube Başkanı Hüseyin Bekmez ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Baruş, ihtiyaç sahiplerine yönelik faaliyetlerden dolayı yöneticilere ve gönüllülere teşekkür etti.
Vali Aydın Baruş, Türk Kızılay Erzurum Şubesi'ni ziyaret etti.
Türk Kızılay Erzurum İl Merkezi Başkanı Hüseyin Bekmez ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Vali Aydın Baruş, Türk Kızılay'ın Erzurum'da yürüttüğü çalışmalar ve ihtiyaç sahiplerine yönelik faaliyetleri hakkında bilgi aldı.
Vali Aydın Baruş, gönüllülük ve dayanışma anlayışıyla gerçekleştirilen çalışmalardan dolayı Türk Kızılay Erzurum Şubesi yöneticilerine ve gönüllülerine teşekkür etti.
Kaynak: İHA
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