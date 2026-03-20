Vali Baruş\'tan Güvenlik Güçlerine Bayram Ziyareti

20.03.2026 18:56
Erzurum Valisi Aydın Baruş, polis ve jandarma noktalarını ziyaret ederek güvenlik güçleriyle bayramlaştı.

Erzurum Valisi Aydın Baruş ve beraberindeki heyet, hem polis ve jandarma uygulama noktalarını ziyaret etti hem de görev başındaki güvenlik güçleriyle bayramlaştı.

Vali Aydın Baruş, bayram namazının ardından Erzurum İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret ederek, devletin bekası ile vatandaşların huzur ve güvenliği için fedakarca görev yapan jandarma personeliyle bayramlaştı. İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hakan Uğurlu tarafından karşılanan Vali Baruş, görevi başındaki kahraman personelin bayramını tebrik ederek, yürütülen hizmetlerde kolaylıklar diledi. Vali Baruş, Erzurum İl Jandarma Komutanlığı'ndaki bayramlaşma programının ardından İl Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret ederek görev başındaki polislerle bayramlaştı. Vatandaşların huzur ve güvenliği için gece gündüz fedakarca görev yapan emniyet mensuplarının bayramını tebrik eden Vali Baruş, Emniyet Teşkilatının gücünü kanunlardan, desteğini ise milletten aldığını vurgulayarak, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Kontrol noktalarında inceleme

Vali Aydın Baruş, Karskapı Polis Noktası ile Dumlu Jandarma Trafik Kontrol Noktası'nı ziyaret ederek görevli personelle bir araya geldi. Personelin bayramını tebrik eden Vali Baruş, çalışmalarında kolaylıklar diledi; uygulama noktasındaki vatandaşların da bayramını kutladı. Vatandaşların huzur ve güvenliği için özveriyle görev yapan kolluk kuvvetlerini yalnız bırakmayan Vali Baruş, gösterdikleri gayret ve fedakarlık dolayısıyla tüm personele teşekkür etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Jandarma, Güvenlik, Polis, Aydın, Yerel, Son Dakika

