Vali Baruş\'tan Horasan Ziyareti

Erzurum Valisi Aydın Baruş, ilçe ziyaretleri kapsamında Horasan ilçesinde bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Horasan Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz ve kurum amirleri tarafından karşılanan Vali Baruş, Kaymakamlık Şeref Defteri'ni imzaladı.

Daha sonra Kaymakamlık makamına geçen Vali Baruş, ilçenin genel durumu, yürütülen kamu hizmetleri, devam eden yatırımlar ve planlanan projelere ilişkin Kaymakam Mesut Ozan Yılmaz'dan kapsamlı bilgi aldı. - ERZURUM