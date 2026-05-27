Vali Baruş'tan Jandarmaya Teşekkür

27.05.2026 17:50
Erzurum Valisi Aydın Baruş, Kurban Bayramı'nda emniyet ve jandarma personeliyle bir araya geldi.

Erzurum Valisi Aydın Baruş, Kurban Bayramı dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı personelleriyle bir araya gelerek bayramlaştı.

Bayram süresince vatandaşların huzur ve güvenliği için fedakarca görev yapan emniyet ve jandarma personellerine teşekkür eden Vali Baruş, şu ifadeleri kullandı: "Jandarmamız; disiplini, fedakarlığı ve milletine olan bağlılığıyla her zaman gurur duyduğumuz köklü bir teşkilattır. Erzurum İl Jandarma Komutanlığımızın kıymetli mensuplarının yürüttüğü hizmetlerden büyük memnuniyet duyduğumu özellikle ifade etmek istiyorum. Jandarmamız, memleketimizin en ücra köşelerinde dahi devletimizin otoritesini temsil eden; vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde yaşamlarını sürdürebilmeleri için gece gündüz görev yapan kahraman bir teşkilattır. Aynı zamanda devletimizin vatandaşına uzanan şefkatli eli olma vasfını da en güçlü şekilde taşımaktadır. Vatandaşlarımızın güvenliği, kamu düzeninin korunması ve devlet-millet bağının güçlenmesi adına büyük bir özveriyle görev yapan tüm jandarma personelimize teşekkür ediyor; emeklerinden dolayı kendilerine şükranlarımı sunuyorum." - ERZURUM

Kaynak: İHA

