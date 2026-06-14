Vali Baruş\'tan Şehit Ailesi ve Gaziye Ziyaret

Erzurum Valisi Aydın Baruş, Aşkale ilçesinde Şehit Piyade Er Semih Güven'in ailesini ve Kıbrıs Gazisi Mehmet Hanifi Cengiz'i ziyaret etti

Vali Aydın Baruş, vatan uğruna canını feda eden Şehit Piyade Er Semih Güven'in kıymetli ailesini ziyaret etti. Ziyaret kapsamında şehit ailesiyle bir araya gelen Vali Baruş, aile fertleriyle yakından ilgilendi. Aziz şehitlerin milletimizin gönlünde daima müstesna bir yere sahip olduğunu ifade eden Vali Baruş, şehidin emanetlerinin her zaman devletin ve milletin himayesinde olduğunu vurguladı. Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Şehidimiz Semih Güven'i rahmet ve minnetle yad eden Valimiz Sayın Baruş, aileye sabır ve sağlık temennilerini iletti" denildi.

Vali Aydın Baruş, Kıbrıs Gazisi Mehmet Hanifi Cengiz'i ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette gaziyle bir süre sohbet eden Vali Baruş, vatanın birlik ve beraberliği uğruna gösterdiği fedakarlık ve kahramanlık dolayısıyla kendisine teşekkür ederek sağlıklı ve huzurlu bir ömür temennisinde bulundu. - ERZURUM