Vali Baruş'tan Şehit Ailesi ve Gaziye Ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vali Baruş'tan Şehit Ailesi ve Gaziye Ziyaret

Vali Baruş\'tan Şehit Ailesi ve Gaziye Ziyaret
14.06.2026 10:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Valisi Aydın Baruş, Aşkale ilçesinde Şehit Piyade Er Semih Güven'in ailesini ve Kıbrıs Gazisi Mehmet Hanifi Cengiz'i ziyaret ettiVali Aydın Baruş, vatan uğruna canını feda eden Şehit Piyade Er Semih Güven'in kıymetli ailesini ziyaret etti.

Erzurum Valisi Aydın Baruş, Aşkale ilçesinde Şehit Piyade Er Semih Güven'in ailesini ve Kıbrıs Gazisi Mehmet Hanifi Cengiz'i ziyaret etti

Vali Aydın Baruş, vatan uğruna canını feda eden Şehit Piyade Er Semih Güven'in kıymetli ailesini ziyaret etti. Ziyaret kapsamında şehit ailesiyle bir araya gelen Vali Baruş, aile fertleriyle yakından ilgilendi. Aziz şehitlerin milletimizin gönlünde daima müstesna bir yere sahip olduğunu ifade eden Vali Baruş, şehidin emanetlerinin her zaman devletin ve milletin himayesinde olduğunu vurguladı. Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Şehidimiz Semih Güven'i rahmet ve minnetle yad eden Valimiz Sayın Baruş, aileye sabır ve sağlık temennilerini iletti" denildi.

Vali Aydın Baruş, Kıbrıs Gazisi Mehmet Hanifi Cengiz'i ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette gaziyle bir süre sohbet eden Vali Baruş, vatanın birlik ve beraberliği uğruna gösterdiği fedakarlık ve kahramanlık dolayısıyla kendisine teşekkür ederek sağlıklı ve huzurlu bir ömür temennisinde bulundu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Erzurum Valiliği, Yerel Haberler, Semih Güven, Kıbrıs, Piyade, Aşkale, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Baruş'tan Şehit Ailesi ve Gaziye Ziyaret - Son Dakika

Polonya’da inşaat alanında kan donduran dehşet: 50 fetüs kalıntısı bulundu, eski doktor gözaltında Polonya'da inşaat alanında kan donduran dehşet: 50 fetüs kalıntısı bulundu, eski doktor gözaltında
Kahreden son Kayıp astsubayın cansız bedeni bulundu Kahreden son! Kayıp astsubayın cansız bedeni bulundu
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yeni dönem: O pasaportlara vize kalktı Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yeni dönem: O pasaportlara vize kalktı
Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu oğullarının mezuniyetinde bir araya geldi Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu oğullarının mezuniyetinde bir araya geldi
Yemen’in “Örümcek Adam“ı volkan kraterinde can verdi Yemen'in "Örümcek Adam"ı volkan kraterinde can verdi
A Milli Takım’ın rakiplerinden ABD, Paraguay’a gol oldu yağdı A Milli Takım'ın rakiplerinden ABD, Paraguay'a gol oldu yağdı

10:12
Rezilliğin böylesi Milli maç yerine oyun açıldı
Rezilliğin böylesi! Milli maç yerine oyun açıldı
09:56
Helal olsun sana Yenilgiye rağmen tüm alkışlar ona
Helal olsun sana! Yenilgiye rağmen tüm alkışlar ona
09:53
Yılmaz Erdoğan’ın oğlu Rodin delikanlı oldu İşte son hali
Yılmaz Erdoğan'ın oğlu Rodin delikanlı oldu! İşte son hali
09:39
Montella’dan mağlubiyet sonrası ilk sözler: Her şeyi denedik ama...
Montella'dan mağlubiyet sonrası ilk sözler: Her şeyi denedik ama...
09:27
Özel harekat evi ablukaya aldı, yakalanınca “Çalsaydınız açardım“ dedi
Özel harekat evi ablukaya aldı, yakalanınca "Çalsaydınız açardım" dedi
09:22
Bomba iddia: BAE, saldırıları durdurması için İran’a milyarlarca dolar ödedi
Bomba iddia: BAE, saldırıları durdurması için İran'a milyarlarca dolar ödedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2026 10:21:40. #7.13#
SON DAKİKA: Vali Baruş'tan Şehit Ailesi ve Gaziye Ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.