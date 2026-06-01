Vali Bozkurt Eleşkirt köylerinde vatandaşlarla buluştu
01.06.2026 09:41
Ağrı Valisi Önder Bozkurt, Eleşkirt Kaymakamı Ömer Saygılı ile birlikte Eleşkirt ilçesine bağlı Mollasüleyman, Toprakkale, Goncalı ve Haydaroğlu köylerini ziyaret etti. Köy sakinleriyle bir araya gelen Vali Bozkurt, vatandaşların talep ve önerilerini dinleyerek yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmalarda köylerin öncelikli ihtiyaçları, devam eden yatırımlar ve geleceğe yönelik planlamalar ele alındı. Vali Bozkurt, vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla saha ziyaretlerini sürdürdüklerini belirtti.

KÖYLERİN TALEP VE İHTİYAÇLARI YERİNDE DİNLENDİ

Ziyaretler kapsamında vatandaşlarla sohbet eden Vali Önder Bozkurt, köylerde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vatandaşların altyapı, ulaşım, sosyal ihtiyaçlar ve kamu hizmetlerine ilişkin talepleri dinlenerek ilgili kurumlarla değerlendirildi. Mollasüleyman, Goncalı ve Haydaroğlu köylerinde vatandaşların gündeme getirdiği konuların çözümü için gerekli çalışmaların takip edileceği ifade edildi. Köy ziyaretlerinin, hizmetlerin yerinde görülmesi ve ihtiyaçların doğrudan tespit edilmesi açısından önem taşıdığı vurgulandı.

TOPRAKKALE CAMİİ VE TARİHİ KALEDE İNCELEME

Vali Bozkurt, Toprakkale köyü ziyareti kapsamında Toprakkale Camii ve tarihi kalede de incelemelerde bulundu. Bölgede bulunan tarihi ve kültürel mirasın korunarak gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çeken Bozkurt, bu değerlerin bölge kimliği açısından büyük anlam taşıdığını söyledi. Devletin her zaman vatandaşların yanında olduğunu belirten Vali Bozkurt, birlik, beraberlik ve dayanışma mesajı verdi. Bozkurt, köylerde yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Haber: Servet Arslan

