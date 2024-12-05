Vali Çalgan'dan Sungurlu Ziyareti - Son Dakika
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Vali Çalgan'dan Sungurlu Ziyareti

Vali Çalgan\'dan Sungurlu Ziyareti

Çorum Valisi Ali Çalgan, Sungurlu ilçesinde kaymakamlık, adliye ve sanayi tesislerini ziyaret etti. İlçenin gelişimi ve yapılan yatırımlar hakkında bilgi aldı.

05.12.2024 09:54  Güncelleme: 09:56
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Çorum Valisi Ali Çalgan, Sungurlu ilçesinde bir dizi ziyarette bulunarak yapılan yatırım ve çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Çorum Valisi Ali Çalgan, ilçe ziyaretleri çerçevesinde Sungurlu ilçesini ziyaret etti İlk olarak Sungurlu Kaymakamlığını ziyaret eden Vali Çalgan, Kaymakam Mutlu Köksal'dan başta emniyet ve asayiş olayları olmak üzere, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Sungurlu Cumhuriyet Başsavcısı Suat Arslan ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ulaş Ozan Karakaya'yı ziyaret eden Vali Çalgan, ardından hayırsever iş insanları Salih Zeki ve Levent Öztekin kardeşler tarafından ilçe merkezinde yaptırılan 8 sınıflı anaokulu inşaatında incelemelerde bulunarak çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere'ye iade-i ziyarette bulunan Vali Çalgan, belediyenin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Vali Çalgan, son olarak Sungurlu OSB'de bulunan kağıt fabrikasını ziyaret etti. Fabrikada incelemelerde bulunan Vali Çalgan, fabrikanın yönetim kurulu başkanı Salih Zeki Öztekin ve başkan yardımcısı Levent Öztekin'den tesis hakkında bilgi aldı.

Ziyaretle ilgili konuşan Vali Çalgan, Sungurlu ilçesinin zengin tarihi ve kültürü, verimli ve geniş tarım toprakları ile her geçen gün büyüyen sanayisi ile Çorum'un göz kamaştıran ilçelerinden olduğunu belirtti. Vali Çalgan, ziyarette ilçe meselelerini masaya yatırarak istişarelerde bulunduklarını ifade etti. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vali Çalgan'dan Sungurlu Ziyareti - Son Dakika

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