Vali Canbolat: "'Çanakkale Geçilmez' sözünü tarihe bir nakış gibi işleyen şanlı bir destandır" - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Vali Canbolat: "'Çanakkale Geçilmez' sözünü tarihe bir nakış gibi işleyen şanlı bir destandır"

Vali Canbolat: "\'Çanakkale Geçilmez\' sözünü tarihe bir nakış gibi işleyen şanlı bir destandır"

Aydın Valisi Yakup Canbolat, Çanakkale Zaferi'nin 109. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Vali Canbolat, Çanakkale Destanı'nın kahramanlarının Türk milletinin azminin ve bağımsız yaşama kararlılığının önünde hiçbir gücün duramayacağını vurguladı.

17.03.2024 21:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale destanının kahramanlarının Türk milletinin azminin ve bağımsız yaşama kararlılığının önünde hiçbir gücün duramayacağını bir kez daha kanıtladığına dikkat çeken Aydın Valisi Yakup Canbolat; "Çanakkale destanı, 'Çanakkale Geçilmez' sözünü tarihe bir nakış gibi işleyen şanlı bir destandır" dedi.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, Çanakkale Zaferi'nin 109. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Türk milletinin azmi ve kararlılığına dikkat çeken Vali Canbolat, mesajında "Çanakkale Zaferi'nin 109. yılını kutlamanın, vatanı, milleti ve kutsal değerlerini korumak için savaşarak bu uğurda canını vermiş aziz şehitlerimizin 'Şehitler Günü'nü idrak etmenin milli gururunu yaşıyoruz. Milletimizin tarih boyunca kazandığı en parlak zaferlerden biri olan Çanakkale Zaferi, tarihten silinmek istenen bir milletin, bütün yokluk ve imkansızlıklara rağmen, vatanını canı pahasına nasıl savunduğunu gösteren emsalsiz bir kahramanlıktır. Çanakkale Zaferi, dönemin en modern ordularını dize getiren, 'Çanakkale Geçilmez' sözünü tarihe bir nakış gibi işleyen şanlı bir destandır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadesiyle Çanakkale, 'Bugünümüzü kurtaran, maziye kahramanlığını ve büyüklüğünü iade eden, bu toprakları bize ebedi vatan yapan' zaferin adıdır. Bu zaferle, Anadolu ve Rumeli'nin her yerinden gelen kahramanlarımız, birlik ve beraberliğimizin ne kadar sağlam temellere dayandığını bütün dünyaya ilan etmişlerdir. Milletimizin ortaya koyduğu bu destan neticesinde adeta yeni bir tarih yazılmıştır. Çanakkale Destanı'nın ölümsüz kahramanları, Türk milletinin azminin, vatan aşkının, bayrak sevgisinin, hür ve bağımsız yaşama kararlılığının önünde hiçbir gücün duramayacağını bir kez daha kanıtlamışlardır. Çanakkale'de kazanılan zaferle ortaya konulan sarsılmaz vatan sevgisi ve millet olma bilinci Kurtuluş Savaşı'nda da meşale olmuş, bütün fertleriyle el ele veren milletimiz Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde nihai zafere ulaşmıştır. Çanakkale Zaferi, sadece geçmişimizin aziz bir hatırası olarak değil, geleceğe yürüyüşümüzün de en güçlü ilham kaynaklarından biri olarak milletimizin gönlünde son derece önemli bir yere sahiptir. Bilinmelidir ki, geçmişten aldığımız ilhamla, milletçe, şehitlerimizin bize bıraktığı mukaddes emanetin sorumluluğunun idraki olarak, her geçen gün ayni şuur ve inançla daha da yükseklere taşıma kararlılığını göstereceğiz. Biz millet olarak birlik ve beraberliğimizi muhafaza ettikçe, Türkiye gelecekte hak ettiği gerçek yeri mutlaka alacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitler Günü'nde bu topraklan bize mukaddes bir vatan kılan tüm şehitlerimizi, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün kahramanlarımızı rahmetle ve şükranla anıyorum" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Çanakkale Zaferi, Çanakkale, Destan, Yerel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Canbolat: ''Çanakkale Geçilmez' sözünü tarihe bir nakış gibi işleyen şanlı bir destandır' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Miting sırasında Erdoğan'ı kızdıran talep: Ya tamam ver ver, onlar benim memurlarım ver
    07 Mar Miting sırasında Erdoğan'ı kızdıran talep: Ya tamam ver ver, onlar benim memurlarım ver

    31 Mart yerel seçimleri öncesi Malatya'da yoğun katılımla gerçekleşen mitinge katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonlarına doğru kendisine bir şeyler anlatmak isteyen bir kadına kızdı. Erdoğan, ne dediği tam olarak anlaşılmayan kadına "Ya tamam ver ver, oradaki kardeşlerimize ver. Onlar benim memurlarım ver. Şu anda görüyorsunuz bak burada işimiz var" dedi.

  • Muş'ta Avrupa Birliği destekli voleybol turnuvası devam ediyor
    07 Mar Muş'ta Avrupa Birliği destekli voleybol turnuvası devam ediyor

    Muş'un Varto ilçesinde Avrupa Birliği destekli olarak düzenlenen voleybol turnuvası devam ediyor. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanları, İlçe Emniyet Müdürlüğü takımını 3-0 mağlup etti. Turnuva sonunda finale kalan takıma kupasını Varto Kaymakamı Musa Ayyıldız verecek.

  • Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, projelerini tanıttı
    07 Mar Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, projelerini tanıttı

    AK Parti'den yeniden aday gösterilen Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, yeni dönemde gerçekleştireceği projeleri tanıttı. Özdemir, Kale Çevresi Yenileme ve Koruma, Dışarı Cami Otopark ve Peyzaj, Efendibey Sosyal Konut ve Nar Sosyal Konut projeleri hakkında bilgi verdi. Pandemi ve deprem gibi zorlu süreçlere rağmen belediyenin başarılı çalışmalarını vurgulayan Özdemir, önümüzdeki 5 yıl için yeniden aday olduğunu belirtti.

  • AK Parti şikayet dilekçesi vermişti! CHP'nin adayı Çerçioğlu'nun afişleri YSK kararıyla kaldırıldı
    07 Mar AK Parti şikayet dilekçesi vermişti! CHP'nin adayı Çerçioğlu'nun afişleri YSK kararıyla kaldırıldı

    CHP'nin Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özlem Çerçioğlu'nun, seçim vaatleri ve çalışmaları hakkında bilgilerin yer aldığı pankartları YSK'nın kararıyla kaldırıldı. AK Parti tarafından İlçe Seçim Kurulu'na verilen şikayet dilekçesinde "Her ne kadar herhangi bir siyasi partinin amblemine yer verilmediği tespit edilmiş ise de, söz konusu afişlerin siyasi propaganda içerdiği anlaşılmaktadır" ifadeleri yer aldı.

  • İstanbul Yerel Seçim Anketi Sonuçları: İmamoğlu mu Kurum mu Önde?
    07 Mar İstanbul Yerel Seçim Anketi Sonuçları: İmamoğlu mu Kurum mu Önde?

    Yeni yapılan bir seçim anketine göre, İstanbul'daki yerel seçimlerde kimin önde olduğu merak konusu oldu. Optimar Araştırma'nın anketine göre, Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu arasındaki rekabet devam ederken, Yeniden Refah Partisi'nin adayı Mehmet Altınöz'ün yüzde 10'a yakın bir oy alması dikkat çekti. Ankete göre, Murat Kurum'a oy vereceğini belirtenlerin oranı yüzde 41.7, Ekrem İmamoğlu diyenlerin oranı ise yüzde 41 oldu.

  • İranlı kadın DJ'ler tabuları yıkıyor
    07 Mar İranlı kadın DJ'ler tabuları yıkıyor

    İran'da kadın ve erkeklerin birlikte katıldığı partiler yasak olsa da ahlak polisinin gözetiminden uzaktaki yerlerde yapılmaya devam ediyor. Kadın DJ'ler, kalabalıkları dansa kaldıran ritimleriyle tabuları yıkarken kültürel kalıpları da bozuyorlar. İran'da son yıllarda değişim isteyen kadın hareketlerine bağlı hisseden DJ'ler, yeraltı müzik sahnesinde başarıyla yer alıyorlar.


21:34 Trabzon’da Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’a yabancı madde isabet etti Trabzon'da Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'a yabancı madde isabet etti
21:08 Rusya Devlet Başkanlığı seçimini, oyların 87,8’ini alan Putin kazandı Rusya Devlet Başkanlığı seçimini, oyların 87,8'ini alan Putin kazandı
20:59 İstanbul Nevruz kutlamalarında 75 kişi gözaltına alındı İstanbul Nevruz kutlamalarında 75 kişi gözaltına alındı
20:06 Canlı anlatım Mücadelede 3 gol var Canlı anlatım! Mücadelede 3 gol var
18:52 Attıkları sloganla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdıran EYT’li gruba Özgür Özel sahip çıktı: Onlar haklarını alana kadar iki elim yakandadır Attıkları sloganla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran EYT'li gruba Özgür Özel sahip çıktı: Onlar haklarını alana kadar iki elim yakandadır
20:59 Durdu durdu en kritik maçta attı Fenerbahçe’nin yıldızından Trabzonspor’a şahane gol Durdu durdu en kritik maçta attı! Fenerbahçe'nin yıldızından Trabzonspor'a şahane gol
20:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam dünyası Gazze konusunda iyi bir sınav veremedi Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam dünyası Gazze konusunda iyi bir sınav veremedi
20:22 Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur’dan açıklamalar Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'dan açıklamalar
20:07 İstanbul Gaziosmanpaşa’da caddede büyük yılan görüntülendi İstanbul Gaziosmanpaşa'da caddede büyük yılan görüntülendi
19:41 ABD’nin başkentinde silahlı saldırı: 2 ölü, 5 yaralı ABD'nin başkentinde silahlı saldırı: 2 ölü, 5 yaralı
19:11 7 aylık evli genci sokak ortasında öldüren kişinin takıntılı eski erkek arkadaşı olduğu tespit edildi 7 aylık evli genci sokak ortasında öldüren kişinin takıntılı eski erkek arkadaşı olduğu tespit edildi
18:28 Neler yaşadı neler Icardi’nin maçta yaptıkları taraftarların ağzını açık bıraktı Neler yaşadı neler! Icardi'nin maçta yaptıkları taraftarların ağzını açık bıraktı
17:57 Yok böyle maç Galatasaray, Kasımpaşa’yı deplasmanda 4-3 yendi Yok böyle maç! Galatasaray, Kasımpaşa'yı deplasmanda 4-3 yendi
17:56 Yenikapı’daki Nevruz kutlamalarında terör örgütü elebaşı Öcalan posterleri açıldı Yenikapı'daki Nevruz kutlamalarında terör örgütü elebaşı Öcalan posterleri açıldı
15:35 Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Ukrayna’da kara operasyonu gerekebilir Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Ukrayna'da kara operasyonu gerekebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2024 22:12:16. #1.12#
SON DAKİKA: Vali Canbolat: "'Çanakkale Geçilmez' sözünü tarihe bir nakış gibi işleyen şanlı bir destandır" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement