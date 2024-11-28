Vali Canbolat, Didim Belediye Başkanı Gençay'ı Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Vali Canbolat, Didim Belediye Başkanı Gençay'ı Ziyaret Etti

Vali Canbolat, Didim Belediye Başkanı Gençay\'ı Ziyaret Etti

Aydın Valisi Yakup Canbolat, Didim'de gerçekleştirilen istişare toplantısı sonrası Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, çeşitli yetkililer de yer aldı ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

28.11.2024 11:01  Güncelleme: 11:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muhtarlar İstişare Toplantısı için Didim'e gelen Aydın Valisi Yakup Canbolat, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay'ı ziyaret etti.

Didim Belediyesi Başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyarette, Aydın Valisi Yakup Canbolat'a, Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Aydın İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, Aydın İl Jandarma Komutanı Ali Naci Aldemir, Didim İlçe Emniyet Müdürü Yunus Dinç, Didim Jandarma Komutanı Mustafa Gani Solak eşlik etti. Nezaket çerçevesinde gerçekleştirilen ziyarette, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay ziyaretlerinden dolayı Aydın Valisi Yakup Canbolat ve beraberindekilere teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Yakup Canbolat, Hatice Gençay, Politika, Belediye, Valilik, Yerel, Yaşam, Didim, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Canbolat, Didim Belediye Başkanı Gençay'ı Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:35 Sahte dolarların piyasaya sürüldüğü iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı Sahte dolarların piyasaya sürüldüğü iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı
11:34 İstanbul’a ne zaman kar yağacak Canlı yayında tarih verildi İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Canlı yayında tarih verildi
11:12 Muhabirlere görüntü yasağı Meclis’i fena karıştırdı Muhabirlere görüntü yasağı Meclis'i fena karıştırdı
10:57 Muhtarın yerine de kayyum atandı Muhtarın yerine de kayyum atandı
10:12 Halep’te taarruz başlatan Esed karşıtı Heyet Tahrir Şam 32 bölgeyi ele geçirdi Halep'te taarruz başlatan Esed karşıtı Heyet Tahrir Şam 32 bölgeyi ele geçirdi
16:23 Beşiktaş Başkanı Hasan Arat’tan ilk açıklama: Artık kulübün siyasetinden sorumlu olacağım Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan ilk açıklama: Artık kulübün siyasetinden sorumlu olacağım
16:01 RTÜK’ten yayıncılık ilkelerini ihlal eden 4 diziye ceza RTÜK'ten yayıncılık ilkelerini ihlal eden 4 diziye ceza
15:57 İngiltere’de PKK operasyonu: 6 kişi gözaltına alındı İngiltere'de PKK operasyonu: 6 kişi gözaltına alındı
15:56 RTÜK, Acun Ilıcalı’nın kanallarına yasadışı bahis reklamından ceza verdi RTÜK, Acun Ilıcalı'nın kanallarına yasadışı bahis reklamından ceza verdi
15:55 Beşiktaş’ta Hasan Arat’ın istifası sonrası Sergen Yalçın sesleri yükseliyor Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın istifası sonrası Sergen Yalçın sesleri yükseliyor
15:54 Yakaladığı horoz “anne“ diye bağırınca kesmekten vazgeçti Yakaladığı horoz "anne" diye bağırınca kesmekten vazgeçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2024 12:11:57. #1.11#
SON DAKİKA: Vali Canbolat, Didim Belediye Başkanı Gençay'ı Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.