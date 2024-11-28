Vali Canbolat, Didim Belediye Başkanı Gençay\'ı Ziyaret Etti

Yerel

Muhtarlar İstişare Toplantısı için Didim'e gelen Aydın Valisi Yakup Canbolat, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay'ı ziyaret etti.

Didim Belediyesi Başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyarette, Aydın Valisi Yakup Canbolat'a, Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Aydın İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, Aydın İl Jandarma Komutanı Ali Naci Aldemir, Didim İlçe Emniyet Müdürü Yunus Dinç, Didim Jandarma Komutanı Mustafa Gani Solak eşlik etti. Nezaket çerçevesinde gerçekleştirilen ziyarette, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay ziyaretlerinden dolayı Aydın Valisi Yakup Canbolat ve beraberindekilere teşekkür etti. - AYDIN