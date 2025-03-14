Vali Canbolat Huzurevi Sakinleriyle İftar Yaptı - Son Dakika
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Vali Canbolat Huzurevi Sakinleriyle İftar Yaptı

Vali Canbolat Huzurevi Sakinleriyle İftar Yaptı

Aydın Valisi Yakup Canbolat, Sultanhisar Huzurevi'nde iftar düzenleyerek sakinlerle bir araya geldi.

14.03.2025 10:37
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Aydın Valisi Yakup Canbolat Sultanhisar ilçesinde bulunan huzurevinde düzenlenen iftar programına katılarak huzurevi sakinleri ile bir araya geldi.

Aydın Valisi Yakup Canbolat ve ve eşi Ayşegül Canbolat Sultanhisar Huzurevi'ndeki iftar programında huzurevi sakinleriyle bir araya gelerek onlarla sohbet edip, Ramazan ayının manevi atmosferinde keyifli bir vakit geçirdi. Çiçeklerle karşılanan Vali Canbolat ve eşi huzurevi sakinleri ile iftar yaptı. Ardından huzurevinde kalan vatandaşlarla hasbihal eden Vali Canbolat, yaşlıların sağlıklı ve huzurlu bir yaşam sürmeleri için devletin her zaman yanlarında olduğunu ifade etti.

Canbolat, "Sizlerin huzuru bizim için çok önemli. Burada geçirilen her an, değerli deneyimlerinizle birlikte bizim için anlamlıdır. Hep birlikte daha sağlıklı ve huzurlu bir yaşam temenni ediyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vali Canbolat Huzurevi Sakinleriyle İftar Yaptı - Son Dakika

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