Vali Canbolat\'tan Muhtarlar Günü Kutlaması

Yerel

Aydın Valisi Yakup Canbolat, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarlar ile bir araya gelerek günlerini kutladı.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, Türkiye Muhtarlar Derneği Aydın Şube Başkanı Bülent Yalçın, Efeler Muhtarlar Derneği Başkanı Gurbet Çamoğlu, Kadın Muhtarlar Derneği Aydın İl Temsilcisi Yıldız Karadaş Taşçıoğlu ve beraberindeki muhtarlar heyetini makamında kabul etti. Ziyaret sırasında muhtarların yerel yönetimlerin önemli bir parçası olduğunu vurgulayan Vali Canbolat, muhtarların toplumdaki rolü ve yerel hizmetlerin yürütülmesindeki katkılarına dikkat çekti.

Türkiye Muhtarlar Derneği Aydın Şube Başkanı Bülent Yalçın ve diğer muhtarlar, Vali Canbolat'a kabulleri için teşekkürlerini iletti. Vali Canbolat'ın muhtarların gününü kutladığı ziyaret günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu. - AYDIN