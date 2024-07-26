Vali Çelik taraftarların çağrısına kayıtsız kalmadı - Son Dakika
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Yerel

Vali Çelik taraftarların çağrısına kayıtsız kalmadı

Niğde Belediyespor'un taraftar grubu ile bir araya gelen Niğde Valisi Cahit Çelik, sporda şiddete dikkati çekti. Vali Çelik, taraftar grubunu ziyaret ederek desteklerini açıkladı.

26.07.2024 00:15
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- Vali Çelik taraftarların çağrısına kayıtsız kalmadı

NİĞDE - Niğde Belediyespor'un taraftar grubu ile bir araya gelen Niğde Valisi Cahit Çelik, sporda şiddete dikkati çekti.

Niğde Belediyespor'un taraftar grubu, Niğde Valisi Cahit Çelik'e hem sosyal medya hesaplarından hem de basın üzerinden çağrıda bulunarak Niğde futbolu adına destek istemiş, Vali Çelik de çağrıya kayıtsız kalmayarak taraftar grubunu ziyaret edeceğini belirtmişti.

Takıma destek beklentilerini açıklayan taraftar grubunu ziyaret eden Vali Çelik'e, Niğde Belediyespor Taraftar Kulübü Başkanı Adem Karadeveli ve tribün lideri Cebrail Öztekin tarafından forma ve atkı hediye edildi.

Gençliğinde futbol oynadığını belirten Niğde Valisi Cahit Çelik, taraftar grubuna şiddetten uzak durmaları konusunda çağrıda bulundu. Vali Çelik, " Türkiye'de ne yazık ki futbol, şiddetle bütünleşti. Haliyle futboldan uzaklaştım. İlin valisi ve kardeşiniz olarak futbolda şiddet olmasına karşıyım. Taraftarın karıştığı bir şiddet olayı duymak istemiyorum. Hiçbir karşılaşma insan hayatından önemli değil. Spor zevk almak için yapılır, önemli olan hoş vakit geçirmek ve her karşılaşmanın kazanılacağı gibi bir durum yok. Önemli olan centilmence mücadele etmek. Yenilirsiniz, yenersiniz önemli olan sporda dostluk" dedi.

Taraftar grubundan şiddetten uzak durmaları konusunda söz alan Vali Çelik, her zaman Niğde Belediyespor'un ve taraftarının destekçisi olacaklarını da sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA

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