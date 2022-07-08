Vali Çiçek, bayram ziyaretlerinde bulundu - Son Dakika
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Vali Çiçek, bayram ziyaretlerinde bulundu

08.07.2022 17:58
Vali Çiçek, bayram ziyaretlerinde bulundu

Kayseri'de, her dini bayramda yapılan ve geleneksel hale gelen bayramlaşma programları Kayseri Valisi Gökmen Çiçek; Kayseri Milletvekilleri Mehmet Özhaseki, Taner Yıldız, İsmail Emrah Karayel, İsmail Tamer ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Kayseri'de, her dini bayramda yapılan ve geleneksel hale gelen bayramlaşma programları Kayseri Valisi Gökmen Çiçek; Kayseri Milletvekilleri Mehmet Özhaseki, Taner Yıldız, İsmail Emrah Karayel, İsmail Tamer ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Bayramlaşma programları, Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nın Sergi Salonu'nda halkın da katıldığı bir programla başladı. Bayramlaşma etkinliğine, Kayseri Milletvekilleri Mehmet Özhaseki, Taner Yıldız, İsmail Emrah Karayel, İsmail Tamer ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra; Garnizon Komutanı Haldun Taşan, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, askeri ve mülki erkan ile daire müdürleri, siyasi partilerin yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nda gerçekleşen bayramlaşma programının ardından, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehitler Dul ve Yetimler Derneği Kayseri Şubesi'ne geçen Vali Gökmen Çiçek; Kayseri Milletvekilleri Mehmet Özhaseki, Taner Yıldız, İsmail Emrah Karayel, İsmail Tamer ve beraberindekiler burada yöneticiler ile çok sayıda şehit ailesi ve yakını ile bayramlaştı. Vali Çiçek, burada yaptığı konuşmada şehitlerimizin ve gazilerimizin unutulmaması gerektiğine dikkat çekerek, bayram vesilesiyle dernekte bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türkiye Muharip Gaziler Derneği'nde muharip gazilerle bayramlaşan Vali Gökmen Çiçek ile Kayseri Milletvekilleri Mehmet Özhaseki, Taner Yıldız, İsmail Emrah Karayel ve beraberindekiler daha sonra sırasıyla İl Jandarma Komutanlığı'nda askerlerle, İl Emniyet Müdürlüğü Sosyal Tesisleri'nde ise emniyet teşkilatı mensupları ile bayramlaştı. Programın devamında Huzurevi'ne geçen Vali Gökmen Çiçek ile Kayseri Milletvekilleri Mehmet Özhaseki, Taner Yıldız, İsmail Emrah Karayel, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve beraberindekiler; burada kalanlara karanfil hediye ederek, bayramlarını kutladı. Bayramlarda ve özel günlerde beraber olmanın devlet görevlilerinin borcu olduğunu belirten Vali Çiçek, devletin kimsesizlerin kimsesi olduğunu ifade ederek sağlık ve huzur içerisinde nice bayramlara ulaşmayı temenni ettiğini ifade etti.

Bayramlaşma programının sonunda Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve il protokolü ile beraber Kartal ve Polis Şehitliklerini ziyaret etti. Şehitlerimizin kabri başında, şehit aileleriyle bayramlaşan Vali Çiçek, şehit kabrine karanfil bırakarak, dua etti. - KAYSERİ

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Kayseri protokolü bayramlaştı Kayseri protokolü bayramlaştı
Kaynak: İHA

Mehmet Özhaseki, Taner Yıldız, Gökmen Çiçek, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Çiçek, bayram ziyaretlerinde bulundu - Son Dakika

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