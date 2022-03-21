Vali Çiçek: "Endonezya ile Türkiye arasındaki ikili ilişkiler arttırılmalı" - Son Dakika
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Vali Çiçek: "Endonezya ile Türkiye arasındaki ikili ilişkiler arttırılmalı"

21.03.2022 14:59
Vali Çiçek: "Endonezya ile Türkiye arasındaki ikili ilişkiler arttırılmalı"

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Endonezya ile Türkiye arasında 1950'li yıllara kadar dayanan dostluk ilişkilerinin artarak devam etmesi gerektiğini ifade etti.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Endonezya ile Türkiye arasında 1950'li yıllara kadar dayanan dostluk ilişkilerinin artarak devam etmesi gerektiğini ifade etti.

Endonezya Büyükelçisi Dr. Lalu Muhamad Iqbal, Vali Çiçek'i makamında ziyaret etti. Ziyarette geçmişten bugüne dostluğu süren Endonezya ve Türkiye arasındaki ikili ilişkiler tüm yönleriyle değerlendirildi. Ziyarette konuşan Vali Çiçek, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin 1950'li yıllara kadar dayandığını ifade ederek, bunun memnuniyet verici olduğunu kaydetti. İki ülke arasında süregelen ilişkilerin özellikle ekonomik ve kültürel alanda daha fazla artması gerektiğini vurgulayan Vali Çiçek, bunun için ellerinden gelen herşeyi yapmaya hazır olduklarını kaydederek, Büyükelçi Dr. Lalu Muhamad Iqbal'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Dr. Lalu Muhamad Iqbal ise Afyonkarahisar'da olmaktan memnun olduğunu dile getirerek, gün içerisinde kentte çok sayıda temasta bulunacağını belirtti. - AFYONKARAHİSAR

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Gökmen Çiçek, Karahisar, Endonezya, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Çiçek: 'Endonezya ile Türkiye arasındaki ikili ilişkiler arttırılmalı' - Son Dakika


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