Vali Çiçek: "Kadın Kooperatifleri büyük bir başarı hikayesi" - Son Dakika
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Vali Çiçek: "Kadın Kooperatifleri büyük bir başarı hikayesi"

Vali Çiçek: "Kadın Kooperatifleri büyük bir başarı hikayesi"

Kayseri'de düzenlenen 2. Kadın Kooperatifleri Fuarı, törenle açıldı. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, kadın kooperatiflerinin büyük bir başarı hikayesi olduğunu belirtti. Fuar, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde 21-27 Mayıs tarihleri arasında ziyaretçilere açık olacak.

21.05.2024 17:05  Güncelleme: 17:15
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Kayseri 2. Kadın Kooperatifleri Fuarı düzenlenen tören ile açılırken; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek; "Kadın Kooperatifleri büyük bir başarı hikayesi" dedi.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde bu yıl 2'ncisi düzenlenen fuarın açılışına Vali Gökmen Çiçek, eşi Sümeyra Çiçek, Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Haldun Taşhan, 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Tuğgeneral Hasan Volkan Güleryüz, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Vali Yardımcıları Şemseddin Erkaya, Ömer Tekeş, Adnan Tezcan, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy; "Zaman zaman ifade ettiğim gibi, artık ülkelerle birlikte, şehirlerde kendi aralarında bir yarış içerisinde. Kayseri, turizm açısından gerçekten çok önemli bir hazineye sahip. Kayseri, 6 bin yıllık tarihi ile ve yakın zamanda bulunan 7.5 milyon yıllık fosilleri ile her alanda önemli medeniyetleri barındıran, Kapadokya'ya başkentlik etmiş bu şehir, çok sayıda tarihi eseri, doğal güzellikleri, Allah'ın Erciyes gibi bir lütfu nice kültürel değerlere sahip olmasıyla, turizmden daha fazla pay almalıdır. Kayseri'nin bütün unsurları ile turizmden pay alma noktasında da Valim, geldiğiniz günden bugüne kadar turizme verdiğiniz önemle de belli bir aşama kaydettik. Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte turizme müthiş bir önem veriyorsunuz. Allah sizden razı olsun. Biz de Kayseri Ticaret Odası olarak her türlü desteği veriyor, bundan sonrada vermeye de devam edeceğiz. Bizim çocukluğumuzda 'turizm' denildiğinde aklımıza daha çok güneş, kum ve deniz geliyordu. Değişen dünyada turizm artık çok çeşitlendi. İnanç turizmi, kültür turizmi, doğa turizmi, sağlık turizmi, spor turizmi derken bir süredir de yemek kültürü dediğimiz gastronominin turizm de ayrı bir yeri olduğunu gördük. Ülkemize gelen turistlerden elde edilen gelirin yaklaşık 5'te birini gastronomi geliri oluşturmaktadır. Dünyanın en zengin üç mutfağı arasında gösterilen Türk mutfağı, gerek kullanılan malzemeler gerekse pişirme yöntemleri açısından diğer milletlerin mutfaklarına göre önemli farklılıkları olan bir mutfaktır. Her medeniyet bu şehrin yemek kültürüne bir katkı sunmuş. Şehrimizde yaşamış olan ve yaşayan farklı etnik yapılar bu ülkenin zenginliği ve renkli yapısıyla yemek kültürümüzü de zenginleştirmiştir" ifadelerini kullandı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy da; "Kadın kooperatifleri sayısı 43'e ulaşmış. Valimizin burada çok büyük emeği var. İlçelerin tamamında kadın kooperatifi var. Ancak ilçe sayımız 16, kadın kooperatifi sayısı 43. Ben Valimi tebrik ediyorum. Mesai arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. Sanayi ve ticaret şehri olan Kayseri aynı zamanda bir tarım şehri ama Ticaret Odası Başkanımızın da söylediği gibi Kayseri bir turizm şehri oldu, olmaya da devam ediyor. İnşallah biz Kayseri'mizi turizm açısından ve gastronomi açısından daha iyi yerlerde göreceğiz" dedi.

"Kadın Kooperatifleri büyük bir başarı hikayesi"

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de; "Bütün kooperatiflerimiz 1 buçuk yıl içerisinde kurulacak, makineleşecek, üretecek, vergi ödeyecek, para kazanacak ve yeni yatırımlar yapacaklar. Bu başarı hikayesi değil de ne? Gerçekten büyük bir başarı hikayesi yazıyorsunuz. Sizler umut, ümit, cesaret oldunuz. Belki ilk başta eşleriniz dahi size inanmadı. Çocuklarınız inanmadı. Etrafınızdakiler 'Ne gereği var? Ne işiniz var?' dediler. Ancak siz her şeye rağmen hem Kayseri için hem Kayseri'yi tanıtmak için hem bizler için seferber oldunuz. Sizlerle gurur duyuyoruz. Başardınız. Daha gidecek çok yolumuz var. Ben bunu söylediğimde hayal satmıyorum. Biz daha fabrika kuracağız. Arabalar alacağız. Arsalar alacağız. Vallahi de billahi de başaracağız. Beraber başaracağız. 1 buçuk yılda bunu beraber başardıysak, devamını da başaracağız. Kooperatiflerimiz aynı zamanda turizme de katkısı oldu" diye konuştu.

Konuşmaların ardından fuarı açılışı gerçekleştirilirken; protokol üyeleri kooperatiflerin stantlarını gezdi. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde fuar; 21-27 Mayıs tarihleri arasında ziyaretçilere açık olacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Gökmen Çiçek, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Çiçek: 'Kadın Kooperatifleri büyük bir başarı hikayesi' - Son Dakika

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