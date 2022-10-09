Vali Çiçek: "Kayseri'de doğanın, tarihin ve hayatın imar edilmesi anlaşılır" - Son Dakika
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Vali Çiçek: "Kayseri'de doğanın, tarihin ve hayatın imar edilmesi anlaşılır"

09.10.2022 09:18
Vali Çiçek: "Kayseri'de doğanın, tarihin ve hayatın imar edilmesi anlaşılır"

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 3-8 Ekim tarihleri arasında Kayseri'de düzenlenen ve ana teması 'Güncel Koşulların Mimarlığı' olarak belirlenen Kayseri Mimarlık Festivali'nin gala yemeğine katıldı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 3-8 Ekim tarihleri arasında Kayseri'de düzenlenen ve ana teması 'Güncel Koşulların Mimarlığı' olarak belirlenen Kayseri Mimarlık Festivali'nin gala yemeğine katıldı.

Düzenlenen etkinliğe, Vali Gökmen Çiçek'in yanı sıra TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Bölüm Başkanı Dr. Murat Sönmez ve Kayseri Mimarlar Odası'na bağlı mimarlar katıldı. Mimar Sinan'ın Kayseri için başlı başına bir değer olduğuna vurgu yapan Vali Çiçek; "Kültepe Kaniş Karum yerleşkesine bakıyorsunuz. Dünyanın ilk ticari anlaşmalarını ilk ticari senet tabletlerini görüyorsunuz. Soğanlı Vadisine gidiyorsunuz. İnsanların kayalar üzerindeki yaşam sahası oluşturma becerilerine ve hatta bunu sanatsal bir estetiğe dönüştürme yeteneklerine şaşıyorsunuz. Kapuzbaşı Şelalelerinde suyun dağları delerek doğaya şekil vermesini, görkemli Erciyes'in hemen gölgesinde Sultan Sazlığında gürültüden yalıtılmış bir habitatın kendi seslerini, daha yakın bir başka lokasyon olarak yine Hürmetçi Sazlığında yılkı atlarının, mandaların kendi eko sistemleri içinde yaşarken vadileri şekillendiren doğal döngülerini görebiliyorsunuz. Gevher Nesibe Hatun Şifahanesine bakıyorsunuz Selçuklu dönemi taş işçiliğinin sanata nasıl dönüştüğüne şahit olurken dünya tarihinin bilinen ilk tıp fakültesinde olma ayrıcalığını hissediyorsunuz. Mimar Sinan başlı başına bir değer. Selimiye camisine belli bir açıdan baktığınızda Erciyes silüyeti sizi selamlar. Dolayısıyla Kayseri'de mimarlık deyince sadece yapıların yükselmesi anlaşılmaz. Mimarlık denildiğinde Kayseri'de doğanın, tarihin ve hayatın imar edilmesi anlaşılır" dedi.

Yenilen yemeğin ardından program sona erdi. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Gökmen Çiçek, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Çiçek: 'Kayseri'de doğanın, tarihin ve hayatın imar edilmesi anlaşılır' - Son Dakika

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