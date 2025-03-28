Vali Çiçek: "Kayseri\'nin birlik ve beraberliği tüm illere örnek"

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, kentin birlik ve beraberliğinin tüm illere örnek olduğunu söyleyerek, "Bizim en çok gurur duyduğumuz şey Kayseri'nin birlikteliğidir" dedi.

Kayseri Valiliği tarafından Ramazan Bayramı dolayısıyla kamu görevlileri ile vatandaşlar arasında toplu bayramlaşma programı düzenlendi. Kayseri Valiliği önünde düzenlenen programda konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Kayseri'nin birlik ve beraberliği tüm illere örnek. Allah Kayseri'nin birlik ve beraberliğini bozmasın. Her daim bu birlik ve beraberliği devam ettirsin. Bizim en çok gurur duyduğumuz şey Kayseri'nin birlikteliğidir. Kayseri'de bir bayrama daha kavuşuyoruz. Zaman gerçekten çok çabuk geçiyor. Bu süre içerisinde Kayseri'yi geliştirmek için hep beraber el ele mücadele ettik. Ömür geçip gidiyor. Bizler bu dünyada bir şeyler bırakmak adına çalışıyoruz. Müslümanız, Allah'a inanıyoruz ve bundan sonra bir hayatın olduğunu biliyoruz. O yüzden bu şehrimizde insanların hayatını rahatlatarak hep beraber Allah'ın rızasını kazanmaya çalışıyoruz. İnşallah bu bayramdan sonra hemen bir seferberlik başlatarak Kayseri'de büyük işler yapmak için çalışmaya el birliği ile devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, programa katılanların bayramını tebrik ederek, nice bayramlara ulaşmalarını temenni etti. Şehir için çalıştıklarını kaydeden Büyükkılıç, dua beklediklerinin altını çizdi.

Konuşmaların ardından bayramlaşma töreni gerçekleştirildi. Protokol daha sonra Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, Türkiye Muharip Gaziler Derneği, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve huzurevini ziyaret ederek buradakiler ile bayramlaştı. - KAYSERİ