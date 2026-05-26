Vali Çiçek'ten şehit ailelerine bayram ziyareti
26.05.2026 16:27
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kurban Bayramı'nda şehit ailelerini ziyaret ederek bayramlarını tebrik etti. Vali, Van'da şehit olan Uzman Jandarma Çavuş Mustafa Bozkurt ve Şırnak'ta şehit olan Polis Memuru Hüseyin Danacı'nın aileleriyle bir araya geldi, devletin her zaman yanlarında olduğunu vurguladı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek; Kurban Bayramı münasebetiyle şehit ailelerini ziyaret ederek bayramlarını tebrik etti.

Vali Gökmen Çiçek, 18 Temmuz 2022 tarihinde Van'da şehit olan Uzman Jandarma Çavuş Mustafa Bozkurt'un ailesini ziyaret etti. Şehit ailesiyle bir süre sohbet eden Vali Çiçek, bayramlarını kutlayarak her zaman yanlarında olduklarını ifade etti. Ardından, 16 Nisan 2016 tarihinde Şırnak'ta şehit olan Polis Memuru Hüseyin Danacı'nın ailesini ziyaret eden Vali Çiçek, şehit ailesiyle yakından ilgilenerek Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Ziyaretlerde aziz şehitleri rahmet ve minnetle anan Vali Çiçek, şehit ailelerine devletin kapılarının her zaman açık olduğu belirtti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

