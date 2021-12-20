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Vali Çiçek, Sülümenli beldesinde vatandaşları dinledi - Son Dakika

Vali Çiçek, Sülümenli beldesinde vatandaşları dinledi

20.12.2021 13:06
Vali Çiçek, Sülümenli beldesinde vatandaşları dinledi

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Sülümenli beldesinde bir araya geldiği vatandaşların istek ve taleplerini dinledi.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Sülümenli beldesinde bir araya geldiği vatandaşların istek ve taleplerini dinledi.

Belde ve köy ziyaretlerini sürdüren Vali Çiçek, programı kapsamında merkeze bağlı Sülümenli beldesini ziyaret etti. Beldedeki düğün salonunda vatandaşlarla bir araya gelen Vali Gökmen Çiçek, beraberindeki protokol üyeleri ile birlikte vatandaşların istek ve taleplerini dinledi. Vali Çiçek, bazı talep ve şikayetleri kendisi çözerken diğer hususlarda da ise ilgililere gerekli talimatları verdi. - AFYONKARAHİSAR

Vali Çiçek, Sülümenli beldesinde vatandaşları dinledi
Vali Çiçek, Sülümenli beldesinde vatandaşları dinledi
Vali Çiçek, Sülümenli beldesinde vatandaşları dinledi

Gökmen Çiçek, Karahisar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Çiçek, Sülümenli beldesinde vatandaşları dinledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vali Çiçek, Sülümenli beldesinde vatandaşları dinledi - Son Dakika
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