Vali Çiçek, Sülümenli beldesinde vatandaşları dinledi - Son Dakika

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Sülümenli beldesinde bir araya geldiği vatandaşların istek ve taleplerini dinledi.

Belde ve köy ziyaretlerini sürdüren Vali Çiçek, programı kapsamında merkeze bağlı Sülümenli beldesini ziyaret etti. Beldedeki düğün salonunda vatandaşlarla bir araya gelen Vali Gökmen Çiçek, beraberindeki protokol üyeleri ile birlikte vatandaşların istek ve taleplerini dinledi. Vali Çiçek, bazı talep ve şikayetleri kendisi çözerken diğer hususlarda da ise ilgililere gerekli talimatları verdi. - AFYONKARAHİSAR