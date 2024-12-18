Vali Çiçek'ten yaban hayata dönüş - Son Dakika
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Yerel

Vali Çiçek'ten yaban hayata dönüş

Vali Çiçek\'ten yaban hayata dönüş

Kayseri Valisi Çiçek, tedavi edilen kartal, şahin ve akbabayı doğaya saldı.

18.12.2024 18:06
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Kayseri Valisi Gökmen Çiçek; tedavisi tamamlanan kartal, şahin ve akbabayı doğaya saldı.

Özvatan ilçesi yakınlarında yaralı olarak bulunan kartal, şahin ve akbabanın tedavisi tamamlandı. Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Özvatan ilçesini ziyaret eden Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, burada hayvanların tekrar doğal yaşama salınması programına katıldı. Hayvanları doğaya salan Çiçek, şahin ile de fotoğraf çekindi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vali Çiçek'ten yaban hayata dönüş - Son Dakika

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