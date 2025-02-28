Vali Çiftçi, Azerbaycan Başkonsolosu\'nu kabul etti

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Azerbaycan Cumhuriyeti Kars Başkonsolosu olarak atanan Sayın Zamin Aliyev'i makamında kabul etti.
Ziyaret kapsamında Başkonsolos Sayın Zamin Aliyev, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Ziyarete; Vali Yardımcısı Sayın Mustafa Berk Çelik ve Azerbaycan Cumhuriyeti Kars Başkonsolosluğu 3. Katibi Sayın Parviz Budagov eşlik etti. - ERZURUM
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