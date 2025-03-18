Vali Çiftçi, Çocuklarla İftar Sofrasında Buluştu

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ve eşi Azime Çiftçi; Ramazan'ın bereketi ve manevi iklimi içinde, Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuklarla iftar sofrasında bir araya geldi.

Erzurum Valiliği tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan ve kutsal topraklara giderek umre vazifesini yerine getiren 14 evladımızla gerçekleşen iftar programında, çocuklarımızın umre hatıralarını dinleyerek sevinçlerine ortak olan Valimiz Sayın Çiftçi, devletin şefkatli himayesinde eğitimden sosyal gelişime kadar çok yönlü destek gören çocuklarımız ile yakından ilgilendi" denildi. - ERZURUM