Vali Çiftçi'den Mahkeme Binası İncelemesi - Son Dakika
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Vali Çiftçi'den Mahkeme Binası İncelemesi

Vali Çiftçi\'den Mahkeme Binası İncelemesi

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, yeni Bölge Adliye Mahkemesi Ek Hizmet Binası'nda incelemeler yaptı.

16.01.2025 09:57
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, tamamlanma aşamasına gelen Bölge Adliye Mahkemesi Ek Hizmet Binası'nda incelemelerde bulundu.

Vali Mustafa Çiftçi, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2024 Güz Kararnamesi ile Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Ünal Bingül'e hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Vali Mustafa Çiftçi, devam eden Bölge Adliye Mahkemesi Ek Hizmet Binasi inşaatını gezdi. Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, Vali Yardımcısı Lokman Düzgün, Yatırım İzleme Müdürü Yılmaz Aktaş, Mimar Berna Zeynal, Yavuz Polat, İnşaat Yüksek Mühendisleri Ömer Ebren, Bahattin Özdemir, Makine mühendisi Osman Yılmaz ve Elektrik Mühendisi Mesut Ceylan'da Vali Mustafa Çiftçi'ye eşlik etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vali Çiftçi'den Mahkeme Binası İncelemesi - Son Dakika

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