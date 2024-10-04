Vali Çiftçi, Muhtarlarla Toplantı Yaptı - Son Dakika
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Vali Çiftçi, Muhtarlarla Toplantı Yaptı

Vali Çiftçi, Muhtarlarla Toplantı Yaptı

Erzurum Valisi, muhtarlarla sorunları görüşmek için Aras EDAŞ'ta toplantı düzenledi.

04.10.2024 13:05
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, düzenli olarak muhtarlar ile bir araya geldiği toplantıların ekim ayı etabını Aras EDAŞ'ta gerçekleştirdi.

Planladığı toplantılarda her ay farklı ilçelerin muhtarları ile bir araya gelen Vali Çiftçi, vatandaşla devlet arasında köprü vazifesi üstlenen muhtarlardan mahallelilerin talep ve arzularını öğrenme fırsatı elde ediyor.

Kısa bir konuşma ile toplantıyı başlatan Vali Çiftçi, "Bugün ARAS Elektrik'te muhtarlarımızla birlikte 4'üncü toplantımızı gerçekleştiriyoruz. İlk toplantımızı Emniyet Müdürlüğümüzle başlatmıştık, ardından Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, okulların açılmasıyla birlikte İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile bugün de sizlerin isteği doğrultusunda ARAS Elektrikle beraber bir toplantı tertipledik. Bu tür toplantıları ilgili kurumlarla birlikte devam ettireceğiz." dedi.

Çok sayıda muhtarın katıldığı Ekim ayı toplantısında; ara ara meydana gelen elektrik kesintileri, sokak aydınlatmalarındaki yetersizlikler gibi konulara çözüm yolları arandı. Ayrıca muhtarların çeşitli konulardaki talepleri masaya yatırıldı. Ziyarete Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, Palandöken Kaymakamı Yusuf Durani Dinç, Aziziye Kaymakamı Muhammet Tugay ve Aras EDAŞ Genel Müdürü Fikret Akbaş eşlik etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vali Çiftçi, Muhtarlarla Toplantı Yaptı - Son Dakika

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