Vali Çiftçi, Ramazan Sahurunda Öğrencilerle Buluştu

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Ramazan ayının son sahurunda Atatürk Üniversitesi yerleşkesinde yer alan Fenerli Yol'da Atatürk Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Vali Çiftçi, Atatürk Üniversitesinin ev sahipliği yaptığı sahur programının ardından, yaptığı açıklamada, "Bugün akademik ve idari personelimiz ile kıymetli öğrencilerimizle birlikte mübarek Ramazan ayının son sahurunu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadım. Öğrencilerimizle aynı sofrada buluşarak Ramazan ayının bereketini ve kardeşlik iklimini hep birlikte paylaştık. Nice Ramazanları yine aynı birlik ve beraberlik ruhuyla geçirmek dileğiyle" ifadelerine yer verdi.

Vali Çiftçi'ye sahur programında Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut ve Atatürk Üniversitesi akademik ve idari personeli eşlik etti. - ERZURUM