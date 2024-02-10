Özel bireyin söylediği türküye Vali Coşkun eşlik etti
DENİZLİ - Denizli Umut Çocukları Koruma ve Yaşatma Derneğini ziyaret eden Vali Coşkun, özel bireyin sazla birlikte söylediği türküye eşlik etti.
Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, eşiyle birlikte Denizli Umut Çocukları Koruma ve Yaşatma Derneğini ziyaret ederek özel bireylerle ir araya geldi. Dernek faaliyetleri hakkında Vali Coşkun'u bilgilendiren Dernek Başkanı Nesrin Akbeyik, ziyaret programına katılan özel bireyleri tek tek tanıttı. 19 yıldır faaliyetlerini sürdürdüklerini ifade eden Başkan Akbeyik, kendilerine destek olan herkesim dualarında ve gönüllerinde yer edindiğini vurguladı.
Hayatın içerisinde her daim zorluklar olduğunu ifade eden Vali Coşkun, "Bu zorlukların aşılması için dayanışma içerisinde olunması önemli. Her zaman imkanlar doğrultusunda sizin yanınızdayız. Çok güzel projeler hayata geçirilmiş. Çocuklarımız her zaman hayatın içerisinde olmuş. Bu çocukların toplum içerisinde olması çok önemli" ifadelerini kullandı.
Derneğin faaliyetlerinden hazırlanan fotoğrafları inceleyen Vali Coşkun'a Başkan Akbeyik, fotoğraf karelerinde yer alan her bireyin hayat hikayesini tek tek anlattı. Görme engelli Fazıl Eskin'in elindeki sazı gören Vali Coşkun kendisi için bir türkü söylemesini istedi. Aşık Veysel Şatıroğlu'nun Uzun İnce Bir Yoldayım adlı türküsünü söyleyen Eskin'e hem arkadaşları hem de Vali Coşkun eşlik etti. Özel bireylerin Vali Coşkun için hazırladıkları hediyeleri kendisine vermelerinin ardından çekilen hatıra fotoğrafı ile ziyaret sona erdi.
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