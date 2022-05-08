Vali Çuhadar, Anneler Gününü kutladı - Son Dakika

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, bütün annelerin Anneler Gününü kutladığını belirterek mesaj yayımladı.

Vali Çuhadar, mesajında " Bizler, anneliği en mukaddes ve hürmete en çok layık olan bir değer olarak gören inancın ve kültürün mensupları olarak, tüm zorluklara göğüs geren, iyiliği, dürüstlüğü, doğruluğu, güzel ahlakı öğreten, geleceğimiz için gecesini gündüzüne katan annelerimizin kıymetini çok iyi bilmeliyiz. Çünkü varlıklarıyla hayatımıza anlam katan annelerimizin hakkını hiçbir şekilde ödeyemeyiz. Çünkü dünyada paha biçilemeyen tek şey anne sevgisidir. Düşmanın kirli hesaplarının hiçbir zaman bitmediği bu mukaddes vatan topraklarında bin yıldır başı dik ve onurlu bir biçimde yaşamamız, bu aziz vatanın istikbaline yön verecek nitelikte hayırlı evlatlar yetiştiren anneler sayesindedir. Bu duygularla, mukaddes vatan için evlatlarını vatan toprağına emanet eden, yürekleri yaralı, gözleri yaşlı, elleri öpülesi tüm şehit annelerimize şükranlarımı sunarken, hayatın tüm güzelliklerine layık olan, baş tacımız annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, sağlık, mutluluk ve huzur dolu günler diliyorum" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN