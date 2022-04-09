Vali Çuhadar, iftarda roman vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Vali Çuhadar, iftarda roman vatandaşlarla buluştu

09.04.2022 11:26
Vali Çuhadar, iftarda roman vatandaşlarla buluştu

Adıyaman'da yaşayan Roman vatandaşlar, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla Adıyaman Valiliği tarafından verilen iftar yemeğinde bir araya geldi.

Adıyaman'da yaşayan Roman vatandaşlar, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla Adıyaman Valiliği tarafından verilen iftar yemeğinde bir araya geldi.

Vali Mahmut Çuhadar'ın ev sahipliğinde Tarihi Tuz Hanında verilen iftar yemeğine katılan yaklaşık 50 roman ailesi, ezanın okunması ile birlikte oruçlarını açarak Ramazan ayının bereketi ve manevi hazzını yaşadı. İftar programına Vali Yardımcısı Abdülhamit Karaca ve İhsan Maskar katıldı.

İftar yemeği öncesi İl Müftülüğüne bağlı din görevlileri tarafından Kuran'ı Kerim okundu. Akşam ezanının okunması ve yapılan dua sonrası iftarlar açıldı.

Bütün masaları tek tek dolaşarak roman vatandaşlarla sohbet eden Vali Mahmut Çuhadar, "Öncelikle 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla hepinizin gününü kutluyorum. Türkiye Cumhuriyeti bütün tebaaların ve sınıfların kaldırıldığı herkesin eşit olduğu ve eşit yaşadığı bir devlettir. Bizim dinimiz de öyle bir din. Bizim dinimizde Arabın Farsa, Farsın Araba üstünlüğü yoktur. Üstünlük sadece takvadadır. Binlerce yıldır huzur ve hoşgörü kenti olan bu kadim topraklarda diller, inançlar, renkler ve farklı etnik gruplar bir arada barış ve hoşgörü içinde yaşıyor. Biz insanı yalnızca insan olduğu için seven, yalnızca insan olduğu için hürmet gösteren ve gönül kapısını ardına kadar açan bir kültürden geliyoruz. Bugün mübarek Ramazan ayının manevi atmosferinde gönül sofralarında siz roman vatandaşlarımız ile bir araya gelmekten dolayı büyük bir memnuniyet duyuyorum. Rabbim ibadetlerimizi kabul ve makbul eylesin inşallah. Huzur ve kardeşlik içinde nice ramazanlara ve bayramlara ulaşmayı diliyorum" dedi.

Vali Mahmut Çuhadar, iftar sonrası roman vatandaşlarla sıcak bir sohbet gerçekleştirerek sorunlarını dinledi. - ADIYAMAN

Vali Çuhadar, iftarda roman vatandaşlarla buluştu
Vali Çuhadar, iftarda roman vatandaşlarla buluştu

YORUMLAR
500
Antalya'daki Romanlar, iftarda buluştu Antalya'daki Romanlar, iftarda buluştu Erzurum'da Nisan ayında kar süprizi: Kent beyaza büründü Erzurum'da Nisan ayında kar süprizi: Kent beyaza büründü

Mahmut Çuhadar, Adıyaman, Nisan, İftar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Çuhadar, iftarda roman vatandaşlarla buluştu - Son Dakika


Son Dakika
11:16 Erzurum geceyi lapa lapa yağan karla geçirdi: Kent sabaha sisle uyandı
11:15 Psikolog Esra Ezmeci yeni itiraflar yayınladı: Kocamın erkek sevgilisi varmış, kıskanma tek kadın sensin diyor!
11:11 Bartu Küçükçağlayan, 'Hakan Şükür' diyemeyince sosyal medyada gündem oldu: Söyleyemiyoruz adını galiba...
11:10 Keçilerini satmak istiyordu, adı 'hayvan tacizcisine' çıktı: İlandaki 'zevk adamları' tabiri başını yaktı
11:07 Uğur Dündar'dan Vefa Küçük'e ağır gönderme: Soyadınız gibi küçüksünüz
11:03 Kanlı Kramatorsk saldırısının ardındaki isim belli oldu! General Dvornikov'a kahramanlık madalyasını Putin vermişti
10:53 Giresun'da iş kazası: İş makinesi 50 metrelik dere yatağına düştü, sürücüsü yaşamını yitirdi
10:51 Galatasaray, Kadıköy'de bir başka iddialı: İki sezondur Kadıköy'de kaybetmiyor
10:27 CHP Milletvekili Tuncay Özkan, Erbakan'ı anlatırken gözyaşlarını tutamadı: Tutuklandığımda ilk avukat gönderenlerden biriydi, asla unutmam
10:16 NBA'in ünlü ismi LeBron James'ten, Fenerbahçe kadın basketbol takımına büyük övgü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2022 11:36:05. #1.12#
SON DAKİKA: Vali Çuhadar, iftarda roman vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement