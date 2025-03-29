Vali Elban\'ın Babası Son Yolculuğuna Uğurlandı

İzmir Valisi Kırşehirli Dr. Süleyman Elban'ın babası son yolculuğuna uğurlandı.

Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi gören Ahmet Elban, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Merhum Elban, öğle namazına müteakip Ali Çam Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Bağbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze namazına; İçişleri Eski Bakanı Osman Çiçek, Anayasa Mahkemesi Üyesi Recai Akyel, valiler, başsavcılar, merhumun yakınları ve vatandaşlar katıldı. - KIRŞEHİR