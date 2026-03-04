Vali Eldivan\'dan İftar Öncesi Ziyaret

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, sıklıkla gerçekleştirdiği iftar öncesi ziyaretleri kapsamında Kaleardı Mahallesi'nde ikamet eden İbrahim Omay ve ailesini evlerinde ziyaret etti.

Vali Eldivan, aile bireyleriyle bir süre sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi. Ramazan ayını tebrik eden Eldivan, devletin her zaman vatandaşlarının yanında olduğunu vurgulayarak kapısının her zaman açık olduğunu ifade etti. - BAYBURT