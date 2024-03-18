Vali Enver Ünlü ve eşi Şehit Ferhat Alakuş\'un ailesini ziyaret etti

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Vali Enver Ünlü ve eşi Sema Ünlü, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yıldönümü münasebetiyle Jandarma Er Şehit Ferhat Alakuş'un ailesini ziyaret etti.

1976 yılında Van'ın Başkale ilçesinde şehit olan Jandarma Er Ferhat Alakuş'un babası İsmet Alakuş, annesi Aysel Alakuş bir araya gelen Vali Ünlü ve eşi Sema Ünlü, aile bireyleriyle sohbet etti, hatırlarını sordu. Vali Ünlü, ziyarette Şehit Ailesine Türk Bayrağı ve Kur'an-ı Kerim takdim etti.

Şehit ailelerinin vatan için canını feda eden kahramanların Türk Milleti'ne emaneti olduğunu, devlet ve millet olarak her zaman kendilerinin yanlarında olacaklarını belirten Vali Ünlü, "Yüce dinimize göre, insanoğlu için peygamberlikten sonraki en yüksek rütbe şehitliktir. Şehit, asil kanını ve canını vatan için feda ederek bu mertebeye erişir. Cennet vatanımızın her bir karışı bu şerefli makama erişen şehitlerimizin kanıyla sulanmıştır. Bizler, şehitlerimizin emanetine sahip çıkarak; vatan toprağını korumaya, birlik ve beraberlik içinde ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmaya devam edeceğiz" dedi.

Şehit Ferhat Alakuş'un ailesi ziyaretinde Vali Enver Ünlü ve eşi Sema Ünlü'ye İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, 1. Komando Eğitim Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Fatih Bozkurt, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş da eşlik etti. - MANİSA