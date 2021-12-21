Vali Epcim: "Türkiye insanlığın kurtuluş ve merhamet adası" - Son Dakika

Uluslararası Göçmenler Günü dolayısıyla Bayburt'taki göçmenler Vali Cüneyt Epcim'i ziyaret etti. Vali Epcim, "Türkiye insanlığın kurtuluş ve merhamet adası" dedi.

Bayburt Valiliğinde gerçekleştirilen ziyarette Vali Epcim, İl Göç İdaresi Müdürü Hüsnü Yağmur ve uluslararası koruma statüsüne sahip göçmenlerle bir araya geldi.

Vali Epcim, İl Göç İdaresi çalışmalarına ilişkin Yağmur'dan bilgi aldı. Uluslararası Göçmenler Günü'nü tebrik eden Vali Epcim, Türkiye'nin insanlığın kurtuluş ve merhamet adası olduğunu söyledi.

Göçmenlerin bu duruma yakından tanıklık ettiklerini belirten Vali Epcim, "Anadolu'daki en iyi yaşam noktalarından birini Bayburt olarak görüyoruz. Sizler Bayburt'un kültürünü yaşayan insanlarsınız. Burada insani ve islami çok iyi bir yaşam sürülüyor. Bu yaşama katkı sağlıyorsunuz. Anadolu şehirleri arasında irfani geleneğin olduğu, dayanışma kültürünün olduğu, insanların yardımsever olduğu bir şehirde yaşıyorsunuz. Bunu da sonuna kadar hissediyorsunuz." dedi.

Vali Epcim, "Şehirle ve şehir kültürüyle uyumunuz çok güzel. İnşallah böyle devam edersiniz. Devletimize ve milletimize sadakatle bağlısınız. Sizlere bu hususta teşekkür ediyoruz. Afganistan'dan gelenler başta olmak üzere birçok ülkeden göçmen barındırıyoruz. Göçmenlerimizi seviyoruz. Bayburt halkı da seviyor. Bunu en derinden sizler hissediyorsunuz. Bu anlamda tüm Bayburtlu hemşerilerimize de teşekkür ediyoruz. Göçmenler gününüzü tekrar tebrik ediyorum." diye konuştu.

İl Göç İdaresi Müdürü Hüsnü Yağmur ise dünya çapında göçmen haklarının tanıması ve göçmenlerin yaşadıkları sorunlar konusunda farkındalık oluşturma amacıyla 2001 yılından bugüne 18 Aralık'ın Uluslararası Göçmenler Günü olarak kutlandığını bildirdi. Göçmenliğin insanlığı ortak paydada buluşturan bir olgu olduğuna dikkat çeken Yağmur, "Yeryüzü hepimizin. Bugün sizleri ziyaret etmek suretiyle göçmenlerimizin her zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yanında olduklarını göstermek için buradayız." şeklinde konuştu.

Göçmenler adına söz alan Ali Jaferi ise kendilerine sağlanan imkanlar dolayısıyla başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Vali Cüneyt Epcim'e teşekkürlerini bildirdi.

Ziyaret göçmenlerin Vali Epcim'e çiçek takdimiyle sona erdi. - BAYBURT