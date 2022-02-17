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Vali Erin'den 97 yaşındaki hayırsever anneye özel ilgi - Son Dakika

Vali Erin'den 97 yaşındaki hayırsever anneye özel ilgi

17.02.2022 12:28
Vali Erin'den 97 yaşındaki hayırsever anneye özel ilgi

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, eğitime verdiği desteklerle bilinen 97 yaşındaki hayırsever Münibe Kurtcan'ı makamında ağırladı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, eğitime verdiği desteklerle bilinen 97 yaşındaki hayırsever Münibe Kurtcan'ı makamında ağırladı.

Gün içerisinde vatandaşlar, sivil toplum kuruluşları, yerli ve yabancı heyetlerle toplantılar yapan Vali Abdullah Erin, ileri yaşına rağmen eğitim aşkı sönmeyen hayırsever Münibe Kurtcan ile yakından ilgilendi. Eğitime destek olmaları için hayırseverlere sık sık çağrıda bulunan Vali Erin, makamında ağırladığı hayırsever Münibe Kurtcan ile bir süre sohbet etti.

Eğitime verdiği desteklerden dolayı Kurtcan'ı tebrik eden Vali Erin, "Münibe Hanım'ın hassasiyetini, imkanı olan tüm vatandaşlarımızdan bekliyoruz. O, bu yaşına rağmen insanlığa faydalı olacak işlere imza atarak hepimize örnek oluyor" diye konuştu.

Vali Erin'in kabulünden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kurtcan, Viranşehir'de bir cami ve taziye evi yaptırmak için kaymakamlıkla protokol imzalamak istediğini ifade etti.

Daha önce Viranşehir'de Tevfik Fikret Kurtcan İlkokulunu yaptıran Münibe Kurtcan, eğitim gören çocuklara da destek vermeye devam ediyor. - ŞANLIURFA

Vali Erin'den 97 yaşındaki hayırsever anneye özel ilgi

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Abdullah Erin, Viranşehir, Şanlıurfa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Erin'den 97 yaşındaki hayırsever anneye özel ilgi - Son Dakika


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