Vali Erin'den Kent Konseyi'ne ziyaret - Son Dakika
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Vali Erin'den Kent Konseyi'ne ziyaret

01.03.2022 11:07
Vali Erin'den Kent Konseyi'ne ziyaret

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin Kent Konseyi'ni ziyaret ederek, istişarelerde bulundu.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin Kent Konseyi'ni ziyaret ederek, istişarelerde bulundu.

Sanat Sokağı'nda bulunan Kent Konseyi idare binasına giden Vali Abdullah Erin, Kent Konseyi Başkanı Adil Saraç ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Şehrin sorunları ve çözüm önerileri konusunda Konsey Başkanı Adil Saraç'ın sunumunu dinleyen Vali Erin, konsey üyeleriyle de istişare etti.

Kent Konseyi'nin tespit ve önerilerine önem verdiklerini belirten Vali Erin, buradaki ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bölge Müdürlüğü ofisini ziyaret etti. Bölge Müdürü Erdoğan Güvel tarafından karşılanan Vali Erin, Kent Konseyi ile aynı sokağa taşınan İletişim Başkanlığı'nın yeni hizmet binasının hayırlı olmasını diledi. - ŞANLIURFA

Vali Erin'den Kent Konseyi'ne ziyaret
Vali Erin'den Kent Konseyi'ne ziyaret
Vali Erin'den Kent Konseyi'ne ziyaret
Vali Erin'den Kent Konseyi'ne ziyaret
Vali Erin'den Kent Konseyi'ne ziyaret

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Abdullah Erin, Kent Konseyi, Adil Saraç, Şanlıurfa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Erin'den Kent Konseyi'ne ziyaret - Son Dakika


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