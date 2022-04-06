Vali eşi Çuhadar'dan gönüllere dokunan ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi

Vali eşi Çuhadar'dan gönüllere dokunan ziyaret

06.04.2022 13:40
Vali eşi Çuhadar'dan gönüllere dokunan ziyaret

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar'ın eşi Serinay Çuhadar, rahmet ve bereket ayı olan Ramazan ayının manevi atmosferinde Özel Yuvamız Bakım Merkezinde kalan engelli ve yaşlıları ziyaret etti.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar'ın eşi Serinay Çuhadar, rahmet ve bereket ayı olan Ramazan ayının manevi atmosferinde Özel Yuvamız Bakım Merkezinde kalan engelli ve yaşlıları ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik'in eşlik ettiği ziyarette Serinay Çuhadar, Özel Yuvam Bakım Merkezinde kalan engelli ve yaşlılarla yakından ilgilenerek bir süre sohbet edip gerçekleştirdiği sıcak ve samimi diyaloglarla gönüllere dokundu.

Özel Yuvam Bakım Merkezini gezerek burada kalan yaşlı ve engelli vatandaşlara sunulan hizmetler hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik ve merkezin yöneticilerinden bilgi alan Serinay Çuhadar, burada kalan bakıma muhtaç vatandaşlarla sohbet ederek engelli ve yaşlı vatandaşların maharetleriyle ortaya çıkardıkları el emeği ürünleri inceledi.

Hayli renkli, neşeli ve anlamlı görüntülerin yaşandığı ziyarette Serinay Çuhadar, yaşlıların sadece sevgiye, saygıya, hürmete ve daima hatırlanmaya ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Çuhadar, "Bu gerçek ışığında bugün mübarek Ramazan ayının manevi atmosferinde yaşlılarımızın ve engelli vatandaşlarımızı ziyaret ederek, yanlarında olup hayır dualarını almak ve herhangi bir ihtiyaç ve taleplerinin olup olmadığını sorduk.

Memnuniyetle müşahede ediyoruz ki son yıllarda devletimiz tarafından yaşlı ve engelli bireylerimizin yaşam standartlarını yükseltmeye yönelik çok önemli reformlar hayata geçirildi. Bir çok imkandan mahrum bir halde yaşantısına devam etmeye çalışan vatandaşlarımız bu reformlar sayesinde toplumda daha fazla rol üstlenmeye başladı. Devletimizin bizlere emaneti olan yaşlı ve engelli vatandaşlarımız, hayatın her safhasında güzel imkanlara kavuştu. Bugünkü ziyaretimizle amacımız, devletimizin şefkatli elinin her zaman onların yanında olduğunu hissetmelerini sağlamaktır" diye konuştu. - ADIYAMAN

Vali eşi Çuhadar'dan gönüllere dokunan ziyaret
Vali eşi Çuhadar'dan gönüllere dokunan ziyaret
Vali eşi Çuhadar'dan gönüllere dokunan ziyaret

YORUMLAR
500
Engelli gençten 2 yıldır haber alınamıyor Engelli gençten 2 yıldır haber alınamıyor Gönüller bir sofralar ayrı Gönüller bir sofralar ayrı

Mahmut Çuhadar, Adıyaman, Ramazan, Engelli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali eşi Çuhadar'dan gönüllere dokunan ziyaret - Son Dakika


Son Dakika
13:54 Putin'e son ölümcül darbe! ABD derine iniyor, Putin'in kızları da hedefte!
13:38 Eski belediye başkanı hırsızlık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi
13:34 Pegasus'un sahibi Ali Sabancı, Galatasaray başkanlığına aday oluyor
13:21 AK Parti'den enflasyon formülü! 20 ürünün fiyatı sabitlenebilir
12:57 3 kadının itfaiye aracı kullandığı görüntülere ilişkin davada karar çıktı: Beraat!
12:55 Midyeci Ahmet ile boşandığı eşi arasında gerilim tırmanıyor: Şirketin yarısını istedi, yardımcıma 6 el sıktırdı
12:46 Hastaların pencereden muayene ediyorlardı! İl Sağlık Müdürlüğü olaya el koydu
12:40 İsmail Kartal'ın Arda Güler ile eğlenceli gol çalışması beğeni topladı
12:11 İYİ Partili Ağıralioğlu istifa beklentilerini boşa çıkardı: Görev değişikliği genel başkanların uhdesindedir
12:07 Ragbi maçında inanılmaz olay! Maç esnasında bacağına korner direği saplandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2022 14:01:51. #1.13#
SON DAKİKA: Vali eşi Çuhadar'dan gönüllere dokunan ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement