Vali Faik Oktay Sözer İnhisar\'da Kamu Hizmetlerini Değerlendirdi

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, İnhisar ilçesine gerçekleştirdiği ziyarette, Kaymakam Vekili Mücahit Ünal ve Belediye Başkanı Nihal Arslan ile bir araya geldi.

Ziyaretlerde, ilçedeki kamu hizmetleri, devam eden projeler ve gelecek planları masaya yatırıldı. Vali Sözer, ilk olarak İnhisar Kaymakam Vekili Mücahit Ünal'a iade-i ziyarette bulundu. Görüşmede, ilçedeki kamu yatırımları, hizmetlerin etkinliği ve devam eden projeler hakkında bilgi alındı. Vali Sözer, vatandaşlara sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılması için çalışmaların sürdürüleceğini belirtti. Ardından İnhisar Belediyesi'ni ziyaret eden Vali Sözer, Belediye Başkanı Nihal Arslan ile makamında görüştü. İlçenin genel durumu, belediye hizmetleri ve geleceğe yönelik projeler hakkında istişarelerde bulunulan ziyarette, kamu kurumları arasındaki iş birliğinin önemi vurgulandı. Vali Sözer, ilçenin gelişimi ve vatandaşların yaşam kalitesinin artırılması için belediye ve kaymakamlıkla koordineli bir şekilde çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. - BİLECİK