Vali Fidan'dan Engelliler Günü Ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Vali Fidan'dan Engelliler Günü Ziyareti

Vali Fidan\'dan Engelliler Günü Ziyareti

Nevşehir Valisi Ali Fidan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde KEYDER'i ziyaret etti.

03.12.2024 17:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir Valisi Ali Fidan; 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Kapadokya Engelli Yetenekler Derneği'ni ziyaret etti.

Kapadokya Engelli Yetenekler Derneği (KEYDER) tarafından düzenlenen programa katılan Nevşehir Valisi Ali Fidan burada çocuklar ile birlikte atölye çalışmalarına katıldı. Vali Fidan öğrencilerle birlikte hem vitray hem de keçe pano atölyesini deneyimledi. Hazırlanan programda gönüllü eğitmenlerle vitray atölyesi, keçe pano atölyesi, dans atölyesi gibi atölye çalışmaları yapıldı. Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi çocuk gelişimi bölümünde eğitim gören gönüllü öğrenciler animasyon kıyafetleri ile çocuklarla dans etti. Kapadokya Engelli Yetenekler Derneği Koordinatörü Esmanur Yalçınkaya'dan derneğin çalışmaları ve faaliyetleri hakkında bilgi alan Vali Fidan, Kapadokya bölgesinde bulunan Kapadokya Engelli Yetenekler Derneği'nin çalışmalarından ve faaliyetlerinden dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.

Ziyarete, Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı ve Nevşehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mahmut Selçuk da eşlik etti. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Dünya Engelliler Günü, Yerel Haberler, Kapadokya, Ali Fidan, Aralık, Eğitim, Yerel, Yaşam, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Fidan'dan Engelliler Günü Ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:30 Güney Kore Devlet Başkanı onları işaret etmişti: Muhalif lider, polislerin kapattığı meclise duvarlardan atlayarak girdi Güney Kore Devlet Başkanı onları işaret etmişti: Muhalif lider, polislerin kapattığı meclise duvarlardan atlayarak girdi
18:11 Güney Kore’de darbenin ayak sesleri Tanklar sokaklara indi, meclis abluka altında Güney Kore'de darbenin ayak sesleri! Tanklar sokaklara indi, meclis abluka altında
17:43 ABD savaş uçakları Suriye semalarında: Terörist hedeflere kalkan oldular ABD savaş uçakları Suriye semalarında: Terörist hedeflere kalkan oldular
16:58 Güney Kore’de sıkıyönetim ilan edildi Güney Kore'de sıkıyönetim ilan edildi
16:57 Irak Başbakanı ile görüşen Erdoğan’dan Esad’a “siyasi süreç“ çağrısı Irak Başbakanı ile görüşen Erdoğan'dan Esad'a "siyasi süreç" çağrısı
23:43 Selçuk İnan’dan Fenerbahçeli taraftarlara bomba tepki Selçuk İnan'dan Fenerbahçeli taraftarlara bomba tepki
23:29 Acun Ilıcalı’dan Galatasaray’a olay yaratacak sözler Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a olay yaratacak sözler
23:14 Herkes Fenerbahçe maçındaki bu penaltı pozisyonlarını konuşuyor Herkes Fenerbahçe maçındaki bu penaltı pozisyonlarını konuşuyor
23:00 Serdar Topraktepe’den dikkat çeken Chamberlain sözleri Serdar Topraktepe'den dikkat çeken Chamberlain sözleri
22:46 Jose Mourinho, beğendiği Türk teknik direktörleri açıkladı Jose Mourinho, beğendiği Türk teknik direktörleri açıkladı
22:42 Lübnan’da ateşkes kısa sürdü, İsrail saldırıları yeniden başladı Lübnan'da ateşkes kısa sürdü, İsrail saldırıları yeniden başladı
22:39 Beşiktaş’ın kaptanı Mert Günok, takımda yaşananlara isyan etti Beşiktaş'ın kaptanı Mert Günok, takımda yaşananlara isyan etti
22:24 Ahmet Ercan, Türkiye’nin afet haritasını çıkarttı: İşte en riskli ve güvenli iller Ahmet Ercan, Türkiye'nin afet haritasını çıkarttı: İşte en riskli ve güvenli iller
22:15 Donald Trump Gazze için tarih verip tehdit etti: Aksi halde Orta Doğu cehenneme dönecek Donald Trump Gazze için tarih verip tehdit etti: Aksi halde Orta Doğu cehenneme dönecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2024 18:48:16. #1.12#
SON DAKİKA: Vali Fidan'dan Engelliler Günü Ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.