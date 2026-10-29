Vali Gökmen Çiçek: "Tarihi mücadelelerle, zaferlerle şekillenmiş köklü bir milletin evlatlarıyız" - Son Dakika
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Vali Gökmen Çiçek: "Tarihi mücadelelerle, zaferlerle şekillenmiş köklü bir milletin evlatlarıyız"

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Vali Gökmen Çiçek: "Tarihi mücadelelerle, zaferlerle şekillenmiş köklü bir milletin evlatlarıyız"
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Kayseri Valiliği tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 103. Yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Kayseri Valiliği tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. Yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi. Programda konuşan Vali Gökmen Çiçek, "Tarihi mücadelelerle, zaferlerle şekillenmiş köklü bir milletin evlatlarıyız" dedi.

Kayseri Dünya Ticaret Merkezi'nde düzenlenen resepsiyon saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı. Programa Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Hava Tümgeneral Serkan Gökhan Can, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Resepsiyonda konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Bağımsızlık irademizi tüm dünyaya ilan ettiğimiz, tarihin önemli dönüm noktalarından birisinin yıldönümünü kutlamak için bir araya geldik. Cumhuriyet'imizin 103'üncü yıldönümünü kutlamak için buradayız. Cumhuriyet'imizin 103'üncü yıldönümü kutlu olsun. Bizler tarihi mücadelelerle, zaferlerle ve fedakarlıklarla şekillenmiş köklü bir milletin evlatlarıyız. Geçmişten günümüze getirdiğimiz en büyük ortak özelliğimiz, zor zamanlarda kenetlenme irademizdir. Aynı zamanda vatanımıza olan sevdamız, bayrağımıza olan aşkımızdır. Bu toprakların her karışında geçmişimizin izleri, şehitlerimizin hatıraları ve geleceğe uzanan büyük bir emanet vardır. Yokluklarla, karanlıklarla sınandığımız bir devirde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milletine güvenerek, başlattığı İstiklal Savaşı'yla bağımsızlık irademizi ilan etmiş ve tüm dünyaya kabul ettirdik. Anadolu'nun dört bir yanında kadın, erkek, çoluk, çocuk, genç ve yaşlı herkes bir olarak mücadele etmiş, kimisi cephenin en ön saflarında kimisi cepheye mermi taşıyarak, kimisi varını yoğunu seferber ederek, büyük bir mücadele ortaya koymuştur" ifadelerini kullandı.

Zeybek gösterisinin ardından Cumhuriyet pastasının kesilmesiyle resepsiyon sona erdi.

Kaynak: İHA
Cumhuriyet BayramıKayseri ValiliğiGökmen ÇiçekYerelSon Dakika

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