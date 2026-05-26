İstanbul Valisi Gül Bahçelievler Belediyesi Kurban Alanı'nda esnafla sohbet etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul Valisi Gül Bahçelievler Belediyesi Kurban Alanı'nda esnafla sohbet etti

26.05.2026 16:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı öncesi Bahçelievler Belediyesi Kurban Satış ve Kesim Alanı'nı ziyaret ederek hijyen, güvenlik ve hizmet hazırlıklarını inceledi.

İstanbul Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı öncesi Bahçelievler Belediyesi Kurban Satış ve Kesim Alanı'nı ziyaret ederek yürütülen hazırlıkları yerinde inceledi.

Arefe günü gerçekleştirilen ziyarette Vali Gül, kurban alanında alınan tedbirler, satış ve kesim noktalarındaki düzenlemeler, hijyen, güvenlik ve vatandaşlara sunulan hizmetler hakkında yetkililerden bilgi aldı. Bahçelievler Belediyesi tarafından vatandaşların kurban ibadetlerini huzurlu, güvenli ve sağlıklı şartlarda yerine getirebilmeleri amacıyla alanda yapılan çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü belirtildi. Ziyaret kapsamında kurbanlık almak için alanda bulunan vatandaşlarla da sohbet eden İstanbul Valisi Davut Gül, esnaf ve besicilere hayırlı işler temennisinde bulundu. Vatandaşların taleplerini dinleyen Vali Gül, bayramın huzur ve sağlık içinde geçirilmesi dileklerini iletti. Bahçelievler Belediyesi ekipleri ise Kurban Bayramı süresince temizlik, zabıta, veterinerlik, güvenlik ve yönlendirme hizmetleriyle sahada görev yapacak. Çobançeşme'de kurulan Bahçelievler Belediyesi Kurban Satış ve Kesim Alanı'nda bu yıl 117 çadır yer alırken, yaklaşık 3 bin büyükbaş ve 4 bin küçükbaş kurbanlık vatandaşların hizmetine sunuldu. Vatandaşların kurban ibadetlerini hijyenik, güvenli ve düzenli şartlarda yerine getirebilmeleri için alanda gerekli tüm hazırlıkların tamamlandığı ifade edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kurban Bayramı, Davut Gül, 3. Sayfa, Güvenlik, Ekonomi, Kurban, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İstanbul Valisi Gül Bahçelievler Belediyesi Kurban Alanı'nda esnafla sohbet etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaştan kaçan Hadergjonaj, Süper Lig’de tarih yazdı Savaştan kaçan Hadergjonaj, Süper Lig'de tarih yazdı
“Bundan sonra meydanlardayız“ diyen Özgür Özel ilk mitingini İzmir’de yapıyor "Bundan sonra meydanlardayız" diyen Özgür Özel ilk mitingini İzmir'de yapıyor
Arda Güler, Dünya Kupası öncesi kız arkadaşıyla birlikte soluğu Bodrum’da aldı Arda Güler, Dünya Kupası öncesi kız arkadaşıyla birlikte soluğu Bodrum'da aldı
“Adı açıklanırsa mahvolurum“ demişti Sarp Yalçınkaya’nın korktuğu isim Müsavat Dervişoğlu iddiası "Adı açıklanırsa mahvolurum" demişti! Sarp Yalçınkaya'nın korktuğu isim Müsavat Dervişoğlu iddiası
Galatasaray’dan Bertuğ Yıldırım transferi için takas para formülü Galatasaray'dan Bertuğ Yıldırım transferi için takas + para formülü
Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafları CHP Genel Merkezi’ne getirildi Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafları CHP Genel Merkezi'ne getirildi

16:43
İbrahim Tatlıses imaj tazeledi: İşte buradayım
İbrahim Tatlıses imaj tazeledi: İşte buradayım
16:39
Galatasaraylı futbolcular Fenerbahçe gol yiyince sevinçten çıldırmış Eline sandalye alıp koşan bile var
Galatasaraylı futbolcular Fenerbahçe gol yiyince sevinçten çıldırmış! Eline sandalye alıp koşan bile var
16:00
Tayland polisi operasyon için pullu kostüm giyip makyaj yaptı
Tayland polisi operasyon için pullu kostüm giyip makyaj yaptı
15:25
İran, ABD’yi Ateşkes İhlaliyle Suçladı
İran, ABD'yi Ateşkes İhlaliyle Suçladı
14:22
Araç sahiplerine güzel haber Benzine dev indirim geliyor
Araç sahiplerine güzel haber! Benzine dev indirim geliyor
14:14
Özel’den Kılıçdaroğlu’na “seçim“ teklifi: Kazananın elini öpeceğim
Özel'den Kılıçdaroğlu'na "seçim" teklifi: Kazananın elini öpeceğim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 16:59:46. #7.13#
SON DAKİKA: İstanbul Valisi Gül Bahçelievler Belediyesi Kurban Alanı'nda esnafla sohbet etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.