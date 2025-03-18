Vali Hacıbektaşoğlu Öğrencilerle İftar Yaptı

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Merkez Kampüsü'nde bulunan Gençlik Merkezi'nde düzenlenen iftar programında üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Ramazan ayının manevi atmosferinde gerçekleşen buluşmaya, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, ZBEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Hacı da katıldı.

Öğrencilerle aynı sofrayı paylaşan Vali Hacıbektaşoğlu, iftar öncesinde ve sonrasında gençlerle sohbet ederek onların eğitim hayatı, gelecek hedefleri ve beklentilerine dair düşüncelerini dinledi. Azimle çalışan her gencin ülkenin geleceğine katkı sunduğunu vurgulayan Vali Hacıbektaşoğlu, öğrencilere başarı dileklerinde bulundu. - ZONGULDAK