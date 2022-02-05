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Vali Işık: "Covid-19'da mücadelemizi sonuna kadar sürdürmeliyiz" - Son Dakika

Vali Işık: "Covid-19'da mücadelemizi sonuna kadar sürdürmeliyiz"

05.02.2022 15:50
Vali Işık: "Covid-19'da mücadelemizi sonuna kadar sürdürmeliyiz"

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, mahalle muhtarları ile bir araya geldiği toplantıda, Covid-19 ile mücadelenin sonuna kadar devam etmesini istedi.

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, mahalle muhtarları ile bir araya geldiği toplantıda, Covid-19 ile mücadelenin sonuna kadar devam etmesini istedi.

Valilik Karamanoğlu Mehmetbey Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, Vali Işık'ın yanı sıra, Vali Yardımcısı Mehmet Özmen, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Hüsamettin Arslan, kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı. Toplantıda konuşan Vali Mehmet Alpaslan Işık, Karaman'ın yağış açısından bereketli bir yıl geçirdiğini belirterek, yağışların yüz güldürdüğünü ifade etti. Covid-19 ile mücadele noktasında muhtarlara uyarılarda bulunan Işık, "Bilindiği gibi iki yıldır Covid-19 ile mücadele ediyoruz. Karaman Covid-19 ile mücadelede son döneme kadar gayet başarılı idi. Fakat şu anda büyük bir yükselişe geçtik, belki bu hafta tabloya olumsuz yansıması beklenen ve vaka sayısındaki artışın en fazla olduğu iller arasında olma riskimiz dahi var. Covid-19 salgını henüz geçmedi, bunun bilinmesinde fayda olduğunu düşünüyorum. Bu konudaki duyarlılığımızı ve mücadelemizi sonuna kadar sürdürmemiz gerekiyor. Sizlerden istirhamım özellikle maske ve mesafe konusunda mahallenizdeki halkımızı uyarmanız. Biz bu uzun soluklu mücadeleyi birlikte verdik ve çok güzel bir şekilde tamamladık gibiydi ama son artışlar durumun seyrini değiştirdi. Bu mücadeleyi kazanmamız için toplumun her kesimine önemli görevler düşüyor. Bilinçli ve şuurlu bir şekilde hareket edersek özlediğimiz günlere dönmemiz uzak değil. Hep beraber el birliği ile bu mücadeleyi kazanabiliriz" dedi.

Vali Işık, konuşmasının son bölümünde muhtarlardan kendi bölgelerinde ihtiyaç sahibi vatandaşların tespit edilerek ilgili kurumlara bilgi verilmesini ve bu zorlu kış günlerinde mağduriyetlerinin giderilmesi noktasında gereken çalışmaların yapılması konusunda hassasiyet gösterilmesini istedi.

Covid-19 salgını ile mücadele ve aşılama çalışmalarının da ele alındığı toplantıda, mahalle muhtarlarına konuyla ilgili olarak İl Sağlık Müdürü Dr. Adnan Kurşun tarafından bilgilendirmelerde bulunularak, son dönemde yaşanan vaka sayısındaki artışın nedenleri ile Covid-19 salgını ile mücadele noktasında alınması gereken tedbirler ve aşılama çalışmaları hakkında katılımcılar bilgilendirildi. - KARAMAN

Vali Işık: Covid-19'da mücadelemizi sonuna kadar sürdürmeliyiz
Vali Işık: Covid-19'da mücadelemizi sonuna kadar sürdürmeliyiz

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Mehmet Alpaslan Işık, Koronavirüs, Karaman, Eyüp, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Işık: 'Covid-19'da mücadelemizi sonuna kadar sürdürmeliyiz' - Son Dakika


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