Vali Kalaylı'dan Basın Mensuplarına Teşekkür - Son Dakika
Vali Kalaylı'dan Basın Mensuplarına Teşekkür

Vali Kalaylı\'dan Basın Mensuplarına Teşekkür
14.03.2026 22:30
Kilis Valisi Ömer Kalaylı, iftar programında basın mensuplarının önemine değindi ve teşekkür etti.

Kilis Valisi Ömer Kalaylı, basın mensuplarıyla iftar programında buluşarak gazetecilerin kamuoyunu bilgilendirme konusunda önemli bir görev üstlendiğini söyledi.

Kilis Valisi Ömer Kalaylı, düzenlenen iftar programında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Programda konuşan Vali Kalaylı, gazetecilerin toplumun doğru ve hızlı bilgilendirilmesi açısından önemli bir görev yürüttüğünü ifade etti.

Basın mensuplarının büyük bir özveriyle çalıştığını belirten Kalaylı, "Sizlerle aynı iftar sofrasında bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Basın mensuplarımız kamuoyunun en iyi şekilde bilgilendirilmesi ve aydınlatılması konusunda büyük bir özveriyle 7 gün 24 saat esasına göre görev yapıyor. Basın ahlakına uygun, tarafsız ve objektif şekilde haberleri vatandaşlarımıza ulaştırmaya çalışan tüm basın mensuplarımıza teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

Gazeteciliğin zor bir meslek olduğunu dile getiren Kalaylı, "Birçok program ve etkinlikte sizleri görüyoruz. Gerçekten her tarafa koşturuyorsunuz. Bizim Kilis'teki amacımız şehrimizi her alanda daha iyiye ve daha yukarılara taşımaktır. Bu sadece birkaç kişinin yapacağı bir iş değil. Hepimizin üzerine düşen görevler var. Basınımızın da şehrin kalkınmasında ve gelişmesinde çok önemli bir misyonu bulunuyor. Şehrin imajının en iyi şekilde yansıtılması konusunda yapılacak çalışmaların Kilis'e büyük fayda sağlayacağına inanıyorum" diye konuştu.

Programa Kilis Valisi Ömer Kalaylı'nın yanı sıra AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, Kilis Adalet Komisyonu Başkanı Ferhat Korkmaz, basın mensupları ve diğer protokol üyeleri katıldı. - KİLİS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ömer Kalaylı, İftar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Kalaylı'dan Basın Mensuplarına Teşekkür - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Vali Kalaylı'dan Basın Mensuplarına Teşekkür - Son Dakika
