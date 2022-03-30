Vali Karadeniz yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı - Son Dakika
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Vali Karadeniz yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı

30.03.2022 15:56
Vali Karadeniz yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Şair ve Ozanlar Kültür Derneği'ni, Gar Müdürlüğü'nü ve Manisa Ticaret İl Müdürlüğü'nü ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Şair ve Ozanlar Kültür Derneği'ni, Gar Müdürlüğü'nü ve Manisa Ticaret İl Müdürlüğü'nü ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz şehirdeki kurum ve STK'ları ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi almaya devam ediyor.

Güzellemeyle karşılandı

Vali Yaşar Karadeniz, ilk ziyaretini Manisa Şair ve Ozanlar Kültür Derneği'ne gerçekleştirdi. Vali Yaşar Karadeniz'i Dernek Başkanı Osman Erten ve dernek üyeleri güzelleme okuyarak karşıladı. Ziyarette daha sonra Dernek Başkanı Erten, dernek üyeleri Ali Bulut, Öztürk Demirci, Kurbani Geniş tarafından koçaklamalar okundu.

Ozanların talep ve isteklerini dinleyen ve bir süre sohbet eden Vali Karadeniz, aşıklık geleneğinin kültürümüzde önemli bir yeri olduğunu, bu geleneğin yaşatılmasında ozanların büyük katkısı olduğunu ifade etti.

Gardaki yolcularla sohbet etti

Vali Karadeniz, Manisa Şair ve Ozanlar Kültür Derneği ziyareti sonrası TCDD Manisa Gar Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Ziyarette TCDD 3. Bölge Müdürü Cemal Yaşar Tangül, Gar Müdürü Orhan Yıldırım ve personeli tarafından karşılanan Vali Karadeniz, yapılan çalışmalar ve garın tarihi hakkında bilgi aldı. Vali Karadeniz ayrıca garda sefer saatini bekleyen yolcularla da sohbet ederek hayırlı yolculuklar diledi.

TCDD 3. Bölge Müdürü Cemal Yaşar Tangül'ün günün anısına 23 Eylül 1856 yılında yapımına başlanan İzmir- Aydın Demiryolunda kullanılan ray örneğinin yer aldığı plaket takdim ettiği ziyarette Vali Karadeniz, Manisa Gar Müdürlüğü personeli ile toplu fotoğraf çektirerek çalışmalarında başarılar diledi.

Ticaret İl Müdürlüğü'nü ziyaret

Vali Yaşar Karadeniz son olarak Ticaret İl Müdürlüğünü ziyaret etti. İl Müdürü Muharrem Özel'den kurumun yürüttüğü iç ticaret, tüketicinin korunması ve piyasa gözetimi, esnaf, sanatkarlar ve kooperatifçilik hizmetleri faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı.

Ayrıca Manisa genelinde fahiş fiyat artışı ve stokçuluğa ilişkin yapılan denetimlerle ilgili de bilgi alan Vali Karadeniz, devletin vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasında sorun ve sıkıntı oluşturan fahiş fiyat artışı ve stokçuluğu önlemek amacıyla önemli adımlar attığını ifade ederek bu çerçevede ülke genelinde olduğu gibi Manisa'da da denetimlerin sıklıkla yapıldığını söyledi. - MANİSA

Vali Karadeniz yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı
Vali Karadeniz yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı
Vali Karadeniz yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı
Vali Karadeniz yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı
Vali Karadeniz yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı
Vali Karadeniz yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Karadeniz yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı - Son Dakika


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