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Vali Karaömeroğlu, çocuk evlerinde kalan çocukları ziyaret etti

BİTLİS - Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu çocuk evleri sitesinde kalan çocukları ziyaret etti.

Muharrem ayı münasebeti ile çocukları ziyaret eden Vali Karaömeroğlu ve eşi Filiz Karaömeroğlu, aşure ikramında bulundu. Bir süre çocuklarla zaman geçirip onların gönüllerine dokunan Vali Karaömeroğlu, çocuklarla birlikte futbol maçı yaptı.