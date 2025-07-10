Vali Koç\'tan Doğubayazıt Ziyareti

Ağrı Valisi Mustafa Koç, Doğubayazıt ilçesinde bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunarak Ağrı Dağı yaylalarından turizm yatırımlarına kadar birçok noktada değerlendirmelerde bulundu.

Ağrı Valisi Mustafa Koç, ilk olarak Türkiye'nin çatısı olarak nitelendirilen Ağrı Dağı'ndaki yaylaları ziyaret ederek, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarla bir araya geldi. Doğayla iç içe sürdürülen yaşam hakkında sohbet eden Vali Koç, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Ardından 3.200 rakımda bulunan kamp alanında incelemelerde bulunan Koç, Ağrı Dağı'na tırmanış amacıyla gelen yerli ve yabancı turistlerle sohbet ederek bölgeye ilişkin görüş ve izlenimlerini aldı. Vali Koç, planlanan yeni kamp alanı hakkında da değerlendirmelerde bulunarak, bölgenin turizm potansiyeline katkı sağlayacak projelerin önemine değindi.

Ziyaret kapsamında yapımı süren 50 kilometrelik Ağrı Dağı güvenlik yolunu da yerinde inceleyen Vali Koç, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Koç, yolun tamamlanmasıyla birlikte bölgenin güvenlik ve ulaşım açısından daha güçlü bir altyapıya kavuşacağını söyledi.

Vali Koç ayrıca, Ağrı Dağı eteklerinde yer alan meyve bahçesini ziyaret etti. Ziyareti sırasında kayısı hasadına katılan Vali Koç, çiftlik sahibi Abdulkadir Ardin'den meyve ağaçları ve üretim süreci hakkında bilgi aldı.

Doğubayazıt Hayvan Barınağı'nı da ziyaret eden Vali Koç, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde yürütülecek çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Vali Koç, hayırsever iş insanı İbrahim Çeçen tarafından ilçeye kazandırılacak olan "Turizm Meslek Lisesi ve Uygulama Oteli" projesi için belirlenen alanda da incelemelerde bulundu. Projenin, bölgenin turizm potansiyelini eğitimle buluşturacağını vurgulayan Vali Koç, gençlere yeni fırsatlar sunacağını ifade etti.

Ziyaret programı kapsamında KYK Yurdu yapılması planlanan alanı da inceleyen Vali Koç, gençlerin huzurlu, güvenli ve modern şartlarda barınabileceği şekilde projelendirilen yurdun kısa sürede tamamlanarak hizmete sunulacağını kaydetti. - AĞRI