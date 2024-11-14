Ağrı Valisi Mustafa Koç, özel gereksinimli Ünal Yıldız'ı evinde ziyaret ederek kendisine tekerlekli sandalye hediye etti.
Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelmek için hane ziyaretleri gerçekleştiren Ağrı Valisi Mustafa Koç ve eşi Neslihan Gül Koç, özel gereksinimi bulunan Ünal Yıldız'ı evinde ziyaret etti. Ziyaret sırasında aile ve çocuklarla sohbet eden Vali Koç, ailenin ihtiyaç ve taleplerini dinleyerek, Ünal Koç'a da yaşamını daha kolay sürdürebilmesi için tekerlekli sandalye hediye etti. - AĞRI
Son Dakika › Yerel › Vali Koç'tan Özel Gereksinimli Bireye Ziyaret - Son Dakika
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